Сельский фермер под Новосибирском пытался заколоть поросенка и погиб

Новосибирск, 28 апреля. Фермера в селе Зубовка обнаружили мертвым с ножевым ранением в области правого бедра. Незадолго до гибели мужчина пытался заколоть поросенка у соседей.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Калинина в Новосибирской области. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить обстоятельства и причины гибели. По факту случившегося инициирована проверка.

Житель села в Мордовии случайно погиб из-за электропастуха, сообщало Федеральное агентство новостей. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он зашел на участок, на котором установили электрооборудование, и умер.