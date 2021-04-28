Трамп собирается возобновить митинги в свою поддержку

Вашингтон, 28 апреля. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен возобновить массовые акции в свою поддержку, сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что речь идет о мероприятиях, проводившихся под лозунгом Make America Great Again («Сделать Америку снова великой»).

Ранее YouTube, Twitter и другие американские интернет-платформы заблокировали аккаунты экс-главы США на фоне беспорядков в Капитолии. Решение объяснили тем, что Трамп, по мнению руководителей социальных сетей, косвенно призывал сторонников к актам насилия.