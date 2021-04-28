В России существенно снизилось количество автоугонов

Москва, 28 апреля. В Генпрокуратуре РФ заявили, что в стране в 2021 году сократились угоны автотранспорта на 42%. Как стало известно ФАН, это связано с пандемией коронавируса.

Согласно данным, опубликованным надзорным органом, в целом картина преступности сильно изменилась после появления COVID-19. Кроме того, преступность упала из-за резко сократившихся покупок автомобилей с рук или в непроверенных салонах.

Генпрокуратура также назвала регионы, которые стали лидерами по росту преступности в 2021 году. В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург, Тульская область и Тува. При этом за три месяца 2021 года число зарегистрированных преступлений в России, по сравнению с тем же периодом минувшего года, в целом снизилось на 1,8% и составило около 500 тысяч.

Ранее в Челябинске отменили замену наказания на более мягкое автоугонщику Роману Килиевичу, из-за банды которого едва не попали в колонию руководители и сотрудники уголовного розыска полицейского главка, сообщало URA.RU.