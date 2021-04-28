Общественник Муратов заявил, что Украина юридически является неотъемлемой частью РФ

Донецк, 28 апреля. Украина в юридическом плане остается неотъемлемой частью России. Об этом высказался один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Общественный деятель выступил на «Народном форуме», который состоялся в ЛНР. По его словам, волна деиндустриализации бесследно смыла все достижения советского времени с оставшейся после распада СССР части Украины. Президенты Незалежной не работали в интересах своего народа, грабили украинцев и отдаляли от исторической родины, подчеркнул Муратов.

«Ведь документально Украина в 1991 году из Советского Союза не выходила», — констатировал эксперт.

Развалившие СССР так спешили угодить Западу, что не задокументировали выход. Муратов назвал неизбежным объединение всех территорий Советского Союза в составе «Большой России».

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что войны с Украиной в Донбассе можно избежать. Министр иностранных дел таким образом прокомментировал возможность вооруженного конфликта Москвы и Киева.