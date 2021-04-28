Американские ученые выяснили причину исчезновения запахов при COVID-19

Вашингтон, 28 апреля. Исследователи нашли главную причину исчезновения запахов у человека при коронавирусной инфекции.

Ученые обнаружили, что рецепторы, которые находятся на языке, содержат ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2), через который вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки. Следовательно, при инфицировании вкусовые клетки также могут быть поражены. Это объясняет, почему при COVID-19 люди часто жалуются на потерю вкуса или изменение вкусовых ощущений.

Исследователи Национального института США изучили сразу несколько тысяч вкусовых рецепторов у человека. Они обнаружили, что рецепторные клетки II типа, расположенные в веретенообразных сосочках у основания языка и грибовидных сосочках на задней части языка, содержат фермент ACE2 — точку входа для коронавируса.

COVID-19 опасен тем, что может появиться внезапно у человека и бессимптомно. Врачи перечислили восемь признаков, по которым можно определить коронавирус без теста.