Танцуй, мир: как и зачем отмечают День танца

29 апреля во всем мире отмечается Международный день танца. Об истории и традициях удивительного праздника рассказывает ФАН.

Истоки праздника

День, посвященный зрелищному виду искусства, учредили в 1982 году по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО. Дату предложил советский педагог и хореограф Петр Гусев, напомнив мировой общественности, что 29 апреля 1727 года родился французский балетмейстер Жан-Жорж Новерр, вошедший в историю как отец современного балета.

wikipedia.org / Jean-Baptiste Perronneau / Public Domain

Новерр был учеником балетмейстера Луи Дюпре, выступал как танцовщик и возглавлял балетную труппу в театре «Друри-Лейн» в Лондоне. Француз первым начал ставить самостоятельные танцевальные спектакли, которые до этого были лишь частью оперного представления. Им были разработаны принципы героического балета и балета-трагедии, а в 1759 году свет увидел его знаменитый труд «Письма о танце и балетах», где Новерр изложил принципы балета-пьесы. Собственно, он являл собой синтез танца, пантомимы, музыки и художественного оформления.

За годы работы реформатор поставил больше 80 балетных спектаклей, попутно уделяя внимание развитию теории танцевального искусства. Новерр начал важную работу по созданию балетного словаря, но, к сожалению, закончить и издать его он не успел.

eifmanballet.ru / пресс-служба Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана

Традиции

По замыслу учредителей, праздник должен объединять все направления танцевального искусства и чествовать мастерство его страстных последователей. Танец — поистине универсальный язык, понятный людям разных культур и национальностей. Поэтому День танца — весомый повод забыть о всех границах и пообщаться друг с другом посредством творчества.

Конечно, как профессиональный праздник этот день отмечают коллективы театров оперы и балета, танцевальные труппы, ансамбли бальных и народных танцев, самодеятельные и профессиональные артисты. Хореографические премьеры и концерты, танцевальные флешмобы и тематические вечера, дни открытых дверей в танцевальных школах — все это имеет место.

pexels.com / Marko Zirdum

При этом существуют и более официальные мероприятия, такие как ежегодное обращение к общественности выдающегося деятеля из мира хореографии. Первым с поздравительным посланием в 1982 году выступил артист балета Хенрик Нойбауэр. В числе прочих были такие звезды хореографии, как Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Кадзуо Оно, Уильям Форсайт, Кэтрин Данэм и другие.

В России в Международный день танца также принято вручать единственную профессиональную балетную премию «Душа танца». Награда была учреждена в 1994 году журналом «Балет» совместно с Министерством культуры Российской Федерации. Этим призом профессиональное сообщество отмечает ярких мастеров за весомые достижения в развитии отечественного хореографического искусства.