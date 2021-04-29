Позорный марш дивизии СС: украинские нацисты пригрозили походом на Москву и Донбасс

Вечером 28 апреля в Киеве прошел «Марш вышиванок» в честь 78-летия создания дивизии СС «Галичина». По впечатлениям корреспондента ФАН, он получился совсем не масштабным, скорее каким-то местечковым. Несколько раз по ходу акции простые киевляне пытались пристыдить разошедшихся националистов.

Марш нацистов в честь образования фашистско-украинской дивизии «Галичина» проводился в Киеве впервые. Поэтому его организаторы стремились собрать побольше сторонников, а также избежать провокаций. В итоге им не удалось ни то ни другое. Местом сбора радикалы объявили Арсенальную площадь, расположенную в двух шагах от центра столицы. В назначенный час там топталось от силы полсотни человек с лозунгами и знаменами. После того, как сбор участников дважды продлили, к началу марша собралось чуть более сотни националистов. Чтобы слегка подбодрить себя, они скандировали кричалки: «Под знаком льва!», «Помни, чужестранец, тут господин — украинец!» и прочую подобную чушь.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Когда колонна нацистов была уже почти сформирована, к ней подошел пожилой киевлянин и начал на них кричать:

«Фашистская символика запрещена! Вы празднуете создание нацистской дивизии СС, это преступная организация, запрещенная Нюрнбергским трибуналом! Фашистская, нацистская организация! А вы это празднуете, да еще в период локдауна! Пусть эти нелюди убираются в свою «бандерландию» и там создают что угодно, хоть дивизию СС! Почему власть допускает такой позор посреди моего города?!»

Через пару минут к киевлянину подошли сотрудники «Полиции диалога» и с трудом увели возмущенного мужчину в сторону. Тем не менее было видно, что некоторых нацистов смутили его слова. Вскоре организаторы дали старт, и в 18:40 марш двинулся по улицам Киева. По ходу движения играла громкая патриотическая музыка, но сам маршрут оказался не слишком длинным и сложным.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

От Арсенальной площади нацисты с песнями и кричалками пошли по улице Грушевского, но шествовать мимо Верховной рады и кабмина им, видимо, не разрешили. Поэтому радикалы, не дойдя нескольких сотен метров до парламента, свернули на Крепостной переулок и далее по Институтской дошли до майдана.

По ходу марша случилось еще пару инцидентов. Сначала из небольшой группы молодежи, стоявшей на углу Крепостного переулка, в толпу нацистов полетела пластиковая бутылка. Это вызвало среди радикалов ропот и возмущение.

А затем среди участников акции обнаружился юноша, который нес самодельный плакат «Позор зрадникам (предателям)!» Националисты быстро вычислили «провокатора» и сдали его в руки «Полиции диалога». Само шествие заняло около 50 минут — даже с учетом того, что радикалы периодически останавливались, чтобы подтянуть ряды. Тем не менее, несмотря на кричалки, файеры и патриотические марши, звучавшие из колонок, со стороны шествие выглядело жиденько, как-то несерьезно.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Пройдя вниз по Институтской к майдану Незалежности, радикалы, однако, не стали выходить на саму площадь — этого, похоже, власти им также не разрешили. Поэтому они остановились на спуске под пешеходным мостом и торжественно свесили с моста баннер. На огромном плакате было написано: «Не забудет стрелка Украина, с золотым львенком на рукаве».

На баннере были изображены солдаты в нацистской форме — те самые фашисты из дивизии «Галичина». Напомним, в годы войны она входила в нацистскую организацию СС, которую возглавлял рейхсфюрер Генрих Гиммлер. Дивизия состояла из украинских полицаев и коллаборантов, которые занимались охотой на евреев и расстрелами мирных граждан.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

В качестве боевой единицы фашистских войск «Галичина» просуществовала менее года. Во время отступления под ударами Красной армии в апреле 1944-го гитлеровцы поручили своим прихвостням держать оборону под городом Броды. Однако «доблестные бойцы» не продержались и двух суток в ходе наступления советских воинов. Войска 2-го украинского фронта сначала взяли их «в клещи», а потом позорно разгромили. Впрочем, нацисты, пришедшие к майдану, ни словом не упомянули об этом на импровизированном митинге.

«Мы сила, которая будет управлять этой страной! Мы сила, которая ведет войну на своей территории! Мы сила, которая будет воевать в Москве! Мы гордимся и помним подвиги дивизии СС «Галичина». Это наша земля, это наши герои!» — заявил в микрофон радикал Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве киевского журналиста Олеся Бузины в 2015 году (суд по этому делу идет седьмой год).

«Сегодня мы прошли с золотым львенком по центру Киева! Надеюсь, что скоро мы пройдем с этим львенком по руинам Донецка, а потом и по Москве!» — размечтался украинский националист Евген Карась.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

После импровизированного митинга участники «Марша вышиванок» стали быстро расходиться. В украинских соцсетях вменяемые эксперты отреагировали на нацистскую акцию с ужасом и пессимизмом.

«Странно, что все удивляются маршу фанатов дивизии «Галичина» по центру Киева. Именно эти эсэсовцы в вышиванках — герои, с точки зрения нынешнего Украинского государства. Они боролись как раз за такую страну, которой стала Украина — жалкий сателлит мощной западной державы, неисчерпаемый источник хлеба, металла и дешевой рабочей силы. Наша с вами страна, гордая Украина, погибла в 2014 году. А та страна, за которую воевал с фашистами мой дед, — вообще в 1991-м. А в этой стране теперь будет так. И не надейтесь, что европейцы и американцы «узнают, что на Украине процветает нацизм, и ужаснутся». Они все прекрасно знают и одобряют. Ведь это очень удобная идеология для управления колониями, поэтому она теперь и будет у нас доминировать», — с горечью прокомментировал марш украинский публицист Юрий Ткачев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что основатель «Музея Новороссии» объяснил, почему Украина находится в «депрессивной яме».