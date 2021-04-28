Топливному рынку России грозит волатильность в случае отмены демпфера

Москва, 28 апреля. Главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов рассказал, как может измениться ситуация на отечественном топливном рынке в случае отказа от использования механизма демпфера.

Отказ от демпфера, который призван ограничивать повышение розничной стоимости топлива, может привести к дестабилизации рынка. Об этом эксперт сообщил в ходе своего выступления на конференции «SMART-АЗС: эффективность, инновации и конкуренция сервиса».

«Отмена демпфера — в марте с такой инициативой выступал Независимый топливный союз (НТС) — резко повысит волатильность на топливном рынке», — цитирует Ежова РБК.

Розничная цена литра бензина может как повышаться, так и падать в районе отметки в 5 рублей. Представитель Минэнерго объяснил журналистам, что с помощью демпфера изменение цен в рознице удерживается в рамках инфляции.

Эксперт Даниил Макаршин ранее отмечал, что демпферный механизм сыграл сдерживающую роль в росте стоимости бензина в первом квартале. В правительстве страны есть понимание проблемы подорожания топлива, считает он.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с инициативой поддержки многодетных семей за счет предоставления им бесплатного бензина, объемом до 30 литров в месяц, пишет «ФедералПресс».