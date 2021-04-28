Адвокат Эльман Пашаев стал ответчиком по иску бывшего клиента на 43 млн рублей

Москва, 28 апреля. Бывший защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев стал ответчиком по иску другого клиента.

Заявление на юриста написал Николай Дерябин, потребовавший взыскать с Пашаева 43 миллиона рублей за то, что адвокат не смог защитить его в суде, но при этом взял полный гонорар за свои услуги.

Пашаев с истцом договора на оказание юридической помощи не заключал, а сам процесс проходил в 2012 году. Заявленную сумму в качестве оплаты, которую указывает Дерябин, адвокат не брал.

По словам Пашаева, уже не в первый раз недобросовестные граждане пытаются подать на него в суд за якобы оплаченные деньги по договорам о юридических услугах. Однако каждый раз, когда он требовал почерковедческую экспертизу, свои заявления граждане забирали, передает сайт 360tv.ru.

Юрист Эльман Пашаев получил широкую известность после представления в суде интересов Михаила Ефремова, устроившего аварию в центре Москвы. Актера приговорили к 7,5 года колонии общего режима.