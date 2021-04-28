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Адвокат Эльман Пашаев стал ответчиком по иску бывшего клиента на 43 млн рублей

Происшествия
Адвокат Эльман Пашаев стал ответчиком по иску бывшего клиента на 43 млн рублей
Nation News  /  Наталья Агеенко

Москва, 28 апреля. Бывший защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев стал ответчиком по иску другого клиента.

Заявление на юриста написал Николай Дерябин, потребовавший взыскать с Пашаева 43 миллиона рублей за то, что адвокат не смог защитить его в суде, но при этом взял полный гонорар за свои услуги.

Пашаев с истцом договора на оказание юридической помощи не заключал, а сам процесс проходил в 2012 году. Заявленную сумму в качестве оплаты, которую указывает Дерябин, адвокат не брал.

По словам Пашаева, уже не в первый раз недобросовестные граждане пытаются подать на него в суд за якобы оплаченные деньги по договорам о юридических услугах. Однако каждый раз, когда он требовал почерковедческую экспертизу, свои заявления граждане забирали, передает сайт 360tv.ru.

Юрист Эльман Пашаев получил широкую известность после представления в суде интересов Михаила Ефремова, устроившего аварию в центре Москвы. Актера приговорили к 7,5 года колонии общего режима.

пашаев эльман пашаев николая дерябин
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