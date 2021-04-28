Время, проведенное с детьми, бесценно! Но современный ритм жизни диктует свои условия, поэтому, когда заканчивается декретный отпуск, мамы, как правило, подыскивают для своих малышей детский сад с хорошими педагогами-воспитателями. В этот период развитие ребенка идет особенно интенсивно, и знания, полученные до школы, формируют его личность и полезные навыки на многие годы вперед. Нужно ли говорить о том, что родители хотят, чтобы воспитатель, как человек, с которым ребенок проводит большую часть времени, обладал не только высокими профессиональными качествами, но и был заботливым и любящим наставником. Сегодня мы рассказываем о профессии воспитателя детского сада: о том, какие существуют положительные стороны и минусы у этой специальности и какие ожидания и требования к воспитателю предъявляет общество в разных странах.

Профессия — воспитатель детского сада: основной круг обязанностей

Воспитатель — это специалист с педагогическим образованием, высшим или средним, работающий в детском дошкольном учреждении. Работать воспитателем, без преувеличения, может лишь человек, который чувствует в себе это призвание. Ведь дети очень быстро распознают доброе отношение к себе со стороны взрослых и лишь тогда раскрываются в полной мере. Поэтому, как сказал Василий Ключевский, известный историк и профессор Московского университета, «чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь».

Заниматься развитием детей-дошколят — это особый талант, помноженный на хорошую профессиональную подготовку. Что же должен знать и уметь воспитатель? Прежде всего принять за основу тот факт, что общение с детьми разного возраста составляет 90% вашего рабочего времени. Кроме того, малыши в силу своего возраста не всегда понимают язык взрослых, поэтому потребуется огромное терпение, чтобы доносить до них любую информацию.

Основная деятельность деток от года до 6-7 лет — игры, поэтому воспитатель должен быть готов к тому, что прививать любые навыки и новые знания ребятишкам необходимо в игровой форме. Благо он может сконцентрироваться на этом полностью, так как обычно у воспитателя в группе есть верный помощник — нянечка, которая следит за чистотой в помещении и раздачей еды.

Деятельность воспитателя регламентируется инструкциями и учебно-методическими документами. Перечислим содержащиеся в них самые основные обязанности воспитателя:

Подготовка графика занятий, включающего как освоение полезных умений и навыков, так и организацию досуга;

Контроль за соблюдением детьми режима дня: бодрствование, прогулки на свежем воздухе, кормление;

Укрепление здоровья детей: ежедневная зарядка и спортивные игры;

Наблюдение за поведением детей, выявление отклонений от нормы;

Организация праздничных мероприятий;

Взаимодействие с другими педагогами и наставниками, а также родителями;

Непрерывное повышение уровня квалификации, участие в педагогических форумах и семинарах.

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Внутри профессии существуют свои специализации: различают воспитателей-методистов и воспитателей-дефектологов. Воспитатель-методист на основе полученного опыта и самых прогрессивных методик в области дошкольного образования составляет план развивающих игр и занятий. Именно он решает, сколько раз в неделю детки должны посещать музыкальный класс, сколько часов проводить за рисованием, написанием букв, изучением арифметики, сколько посвящать физической культуре. Наполнение методического плана зависит от уклона детского дошкольного учреждения и особенностей развития самих малышей. Детский сад с уклоном в эстетическое развитие будет давать детям обучающую программу, нацеленную на общение с педагогом по этике, рисованию и сценодвижению. А по программе садика со спортивным профилем детки будут больше заниматься активными играми и гимнастикой.

Воспитатель-дефектолог работает с малышами с особенным психофизическим развитием. Такие детки нуждаются в индивидуальной программе, которая помогает им справиться с отставанием от общепринятых норм. Дефектолог выявляет причины нарушений и предлагает свои способы коррекции речи, мышления, памяти. От этого специалиста особенно ждут поддержки и внимательного отношения не только сами малыши, но и их родители.

Традиции воспитания дошкольников в разных странах

Если мы говорим о государственной системе дошкольного образования и воспитания, то у нас в стране она была сформирована еще во времена Советского Союза. В ней, безусловно, есть как свои преимущества, так и недостатки. Важно заметить, что советская система формировалась в соответствии со строгими стандартами и в ее создании принимали участие лучшие педагоги и социологи своего времени. Однако в разных странах отношение к воспитанию подрастающего поколения достаточно сильно отличается. Рассмотрим три страны, которые считаются самыми передовыми в этой области и на которые во многом ориентируются образовательные учреждения, готовящие воспитателей и в России.

Особенности воспитания дошкольников в Японии. О воспитании детей в этой стране ходят легенды, основы японского воспитания можно сформулировать следующим образом: «Ребенок — король в своей семье до 5 лет, до 16 лет — послушник и после 16 становится равным своим родителям». Главная цель современных японских воспитательных учреждений — помогать маленькой личности гармонично развиваться как в физическом плане, так и в умственном, уметь выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми, родителями и воспитателями. Обычно до трех лет малышей воспитывают мамы, находясь в декретном отпуске. И лишь по достижении этого возраста деток отдают в детские сады. При этом стоит отметить, что вовлеченность родителей в воспитательный процесс очень высокая, несмотря на то, что оба — и мать, и отец — работают.

Воспитатель ведет дневник наблюдений по каждому ребенку, где записывает, чем занимался ребенок и как себя вел. Но, по сути, без родителя каждый малыш проводит в детском саду не более двух часов, в остальное время кто-то из родителей находится в группе. Педагог и родитель тесно взаимодействуют и сотрудничают. Поэтому можно сказать, что объектом воспитания в японской дошкольной системе становятся не только дети, но и их мамы и папы.

Воспитание в детских садах в Израиле. Декретный отпуск в этой стране очень короткий — всего 3,5 месяца. До трех лет детские учреждения платные и, как правило, частные. Воспитательный процесс в таких яслях организован по-разному. Чаще всего в группе работает одна воспитательница и несколько помощниц. Либо организуют домашние сады, когда няня собирает маленькие группы у себя дома. Хозяйка таких домашних яслей может и не иметь педагогического образования, по сути, выполняя роль бэби-ситтера. Более продвинутые группы для детей приглашают различных педагогов, они проводят для малышей занятия по музыке или естествознанию, рисованию и танцам. После трех лет ребенка можно отдать в бесплатный государственный детский сад. Воспитатели в таких садах отвечают не только за воспитательный процесс, но и решают медицинские вопросы.

Есть в Израиле и отдельные воспитательные учреждения для выходцев из России, стиль воспитания здесь — нечто среднее между «вседозволенностью», практикующейся в Израиле, и «советской» строгой дисциплиной. Посещать детский сад «с нуля» ребенку не обязательно, за исключением группы для 5-6-летних деток, которых готовят к школе.

Детские сады и воспитание в Финляндии. Финские детские учреждения отличаются очень серьезной подготовкой детей к школьной и взрослой жизни. Здесь деткам преподают психологию, этикет и физическую культуру. Дошкольное образование в Финляндии делится на муниципальное за небольшую плату и на частное, где оплата достигает 400-500 евро в месяц. Система дошкольного образования разработана по единым и обязательным стандартам для всех учреждений без исключения. Конечно, в частном детском саду ребенку будут уделять больше внимания: с ним отдельно каждый день будет беседовать психолог, будут обучать рисованию и письму и так далее. Но базовая программа одна для всех. День расписан по часам, ежедневно у малышей может быть до 5-6 уроков. По сравнению с российскими детскими садами здесь чаще устраиваются различные утренники и торжественные мероприятия. Воспитатели составляют график дней рождения воспитанников и для каждого составляют праздничную программу, в том числе готовят детские спектакли с участием всех деток. В Финляндии очень любят и почитают театральное искусство, детей приучают разбираться в основах театрального мастерства сызмальства. Требования к финским воспитателям очень высокие, они ежегодно проходят специальную аттестацию, на которой доказывают свою профессиональную состоятельность.

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Как получить образование воспитателя детского сада?

Получить профессию «воспитатель детей дошкольного возраста» в России можно в педагогическом колледже, институте или университете. Обучение после 9 и 11 класса будет немного отличаться. После 9-го класса вы можете рассчитывать только на поступление в колледж, для этого нужно предъявить приемной комиссии свой аттестат и сдать несколько профильных предметов: русский язык, математику, биологию, обществознание. Для выпускников 11-х классов возможности несколько шире: перед ними открыты двери высших учебных заведений. Учиться на воспитателя можно как на бюджетной основе, так и на платном отделении. Предметы, которые необходимо сдать, те же, что и после 9 класса, однако могут меняться в зависимости от профиля учебного заведения. Многие молодые люди предпочитают окончить колледж, а затем уже с этой базой поступают на дальнейшую учебу в институт. При этом им потребуется предъявить диплом колледжа и сдать вступительные тесты.

Как «переквалифицироваться» и стать воспитателем, если вы уже приобрели другую базовую профессию? В этом случае вам помогут курсы дошкольных воспитателей, а также новый на сегодняшний день обучающий формат — курсы воспитателей в дистанционном режиме. Онлайн-курсы по переподготовке специалистов могут предложить вам несколько направлений в этой специализации:

дошкольный педагог, дошкольный педагог-психолог;

воспитатель логопедической группы;

педагог-воспитатель группы продленного дня;

воспитатель детей с особыми потребностями и др.

Чем привлекательна профессия воспитателя?

Будущая профессия в любом случае окажет большое влияние на ваш образ жизни и мировоззрение. Поэтому лучше сразу принять тот факт, что ваш профессиональный путь может быть не всегда устлан розами. Наш небольшой обзор профессии «воспитатель» включает в себя плюсы и минусы профессии. Начнем с позитивных ее сторон.

главный и самый весомый плюс специальности — уважительное отношение к ней в обществе, ведь мы доверяем воспитателям самое главное — своих детей;

воспитатель — профессия творческая, нестандартный подход к делу вам обеспечен, скучно не будет уже по той причине, что ваши подопечные малыши очень подвижны и непоседливы;

общение с детьми — нескончаемый источник радости и положительных эмоций, глядя на них, порой трудно сдержать улыбку;

востребованность профессии: сложно представить, что наступят времена, когда педагоги, занимающиеся детьми, будут не нужны;

искренняя благодарность от родителей и детей.

Минусы профессии воспитатель, как это часто бывает, во многом являются продолжением ее достоинств:

высокая моральная и материальная ответственность; воспитатель в буквальном смысле отвечает за здоровье и состояние ребенка;

возможно эмоциональное выгорание, особенно при длительном рабочем периоде и невозможности переключиться на другое занятие;

иногда между педагогами и родителями устанавливаются конфликтные взаимоотношения.

И конечно, резонный вопрос возникает у будущих педагогов дошкольного воспитания: «Сколько длится отпуск у воспитателя и сколько он зарабатывает?» Что касается отпуска, то у дошкольного педагога, согласно законодательству, он продолжается 56 дней и полностью оплачивается. Для воспитателей государственных и муниципальных детских учреждений средней по стране считается зарплата около 22 тысяч рублей, без учета надбавок в северных регионах и других заслуг конкретного дошкольного педагога. В частном детском саду труд воспитателя оценивается гораздо выше и оплата может достигать 100 тысяч рублей и больше.

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Как понять, что вам подходит профессия воспитателя?

Чтобы сориентироваться, насколько профессия воспитателя вам подходит, рекомендуем обратить внимание на личностные качества, приведенные ниже. Если утвердительных плюсиков, поставленных вами напротив нижеследующих пунктов, оказалось больше, чем минусов, смело выбирайте эту специальность. Если нет — подумайте над тем, чтобы поискать себя в другой профессии. Итак, для идеального воспитателя характерны доброжелательность, ответственность, терпеливость, рассудительность, любовь к детям, стрессоустойчивость, оптимизм, желание находить творческие решения, грамотная речь, хорошее владение голосом, стремление к лидерству, организаторские способности, психологическая уравновешенность, способность быстро принимать решения, высокая эрудиция. И помните: радость, легкость и удовлетворение, которые вы получаете от профессии, пойдут на пользу вашим маленьким подопечным едва ли не больше, чем качественное, но «сухое» и «бездушное» воспитание и обучение.