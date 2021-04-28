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В «Поленово» решили возрождать мемориальный овраг в селе Бехово

Общество
В «Поленово» решили возрождать мемориальный овраг в селе Бехово
Фото предоставлено ТРОО «Экологическая защита»  / 

Тула, 28 апреля. В Тульском регионе разрабатывается проект «Архоовраг». Его основная цель – возродить уникальное место

По словам директора поленовского музея Натальи Поленовой, идея «перезагрузки» оврага появилась еще в прошлом году, но ее реализации помешала пандемия коронавируса.

«Проблема в том, что в древнем селе Бехово есть глубокий овраг, куда десятилетиями сбрасывается мусор. По предварительным оценкам слой мусора составляет около трех метров. Проблему необходимо решать, и подойти к уборке оврага необходимо как к социально-художественному проекту. Суть его в том, что там не просто мусор, как может показаться на первый взгляд. За 50–70 лет в овраге накопилось много игрушек, предметов быта, антиквариат, старая мебель и даже автомобили. Разобрав завалы, мы сможем лучше узнать историю села. Результат не заставит себя ждать: в Оку из оврага потекут чистейшие ручьи, а некультурный слой станет культурным», — говорит Наталья Федоровна.

Теперь в рамках акции «Вода России» должна начаться помощь музею-заповеднику Василия Поленова в ликвидации стихийной свалки и очищении берега Оки.

«Экологи региона с радостью поддержат этот интересный проект. Со своей стороны мы сделаем все возможное для возрождения этого уникального места. В данном случае нас беспокоит не просто вывоз мусора, а обнаружение артефактов, которые в дальнейшем смогут стать настоящим украшением музейных коллекций», — сказал председатель Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов.

План работ прост: начинать археологические раскопки в овраге, уничтожать «плохой» мусор и готовить к выставке мусор «хороший». «Перезагрузка» оврага, который десятилетиями был нелицеприятной стороной беховской жизни, может превратиться в гордость заповедника и одно из самых красивых мест села. Кстати, он обладает прекрасной акустикой и, вероятно, уникальной флорой и фауной. Также здесь можно сделать подвесную тропу и организовать новый туристический маршрут.

тульская область экологи хорошие новости россии поленово
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