Выходные дни на Пасху могут ввести для верующих россиян

Москва, 28 апреля. Работодателям в России предложили рассмотреть возможность предоставления верующим сотрудникам пасхальных каникул. Инициатива поступила от священнослужителей.

Начало выходных дней предложили сделать в Великий (Чистый) четверг. В текущем году пасхальные дни выпадают на майские праздники. Однако в другие годы Великий четверг и Страстная пятница приходятся на рабочие дни.

В связи с этим поступило предложение дать возможность верующим отдыхать в этот период. Это было бы поддержкой и знаком уважения, отметил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне протоиерей Павел Великанов. Также верующие смогут посещать храм и разделить скорбь и радость основного события для христиан, добавил священник.

До этого россиянам рассказали о происхождении и традициях Пасхи. Символом праздника являются куличи и крашеные яйца. Освящать продукты начали еще во времена языческих представлений о мире.