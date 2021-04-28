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Американские ученые доказали пользу сплетен

Наука
Американские ученые доказали пользу сплетен
pixabay.com  /  rawpixel

Вашингтон, 28 апреля. Американцы смогли научно доказать, что сплетни способны помочь человеческому здоровью.

Научное исследование специалистов Дартмутского колледжа показало, что сплетничание может быть полезным. Они облегчают социальные связи и позволяют узнавать мир косвенно, через опыт других людей.

«Сплетни — это сложная форма общения, которую часто неправильно понимают. Они могут быть средством социальной связи, выходящей за рамки типичного негативного смысла», — сообщает один из исследователей.

Исследователи создали специальную онлайн-игру, которая показала роль сплетен в жизни каждого человека. В некоторых случаях информация в игре была ограничена, чтобы участники могли наблюдать только за поведением нескольких других игроков в своей группе. В некоторых раундах игроки могли общаться между собой. Это позволяло участникам передавать своему партнеру информацию о поведении других игроков. Результаты опытов показали, что сплетни — это многогранная форма коммуникации, которая выполняет несколько социальных функций.

Вопросы здоровья в последнее время очень активно обсуждаются на всех уровнях. Доктор Мясников сообщил о влиянии магнитных бурь на здоровье человека.

ученые наука здоровье
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