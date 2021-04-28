Американские ученые доказали пользу сплетен

Вашингтон, 28 апреля. Американцы смогли научно доказать, что сплетни способны помочь человеческому здоровью.

Научное исследование специалистов Дартмутского колледжа показало, что сплетничание может быть полезным. Они облегчают социальные связи и позволяют узнавать мир косвенно, через опыт других людей.

«Сплетни — это сложная форма общения, которую часто неправильно понимают. Они могут быть средством социальной связи, выходящей за рамки типичного негативного смысла», — сообщает один из исследователей.

Исследователи создали специальную онлайн-игру, которая показала роль сплетен в жизни каждого человека. В некоторых случаях информация в игре была ограничена, чтобы участники могли наблюдать только за поведением нескольких других игроков в своей группе. В некоторых раундах игроки могли общаться между собой. Это позволяло участникам передавать своему партнеру информацию о поведении других игроков. Результаты опытов показали, что сплетни — это многогранная форма коммуникации, которая выполняет несколько социальных функций.

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