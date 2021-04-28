Преступления с использованием взрывчаток сократились в РФ почти на 10%

Москва, 28 апреля. В распоряжении ФАН оказался список регионов, где больше всего было совершено преступлений с использованием взрывчаток или их имитаций в 2021 году. На первом месте — Москва.

Также большое число подобных преступлений фиксировалось в Курганской области и Красноярском крае. Ранее представители Генпрокуратуры заявили, что рост зарегистрированных преступлений в РФ заметен в 30 регионах.

При этом лидерами стали Санкт-Петербург, Тульская область и Тува. Снижение преступности отмечается в 55 регионах, в наибольшей степени в Еврейской автономной, Курганской и Смоленской областях.

Тем временем в Сургуте задержали мужчин, которые пытались взорвать банкомат с помощью газового баллона, сообщало URA.RU. На момент взлома в банкомате находилось более 3 миллионов рублей. За организованную кражу в крупном размере им грозит лишение свободы сроком до десяти лет.