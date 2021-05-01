«Было страшно, но не за себя»: семейная пара из Южно-Курильска спасла село от пожара

Настоящий подвиг совершила супружеская пара из рабочего поселка Южно-Курильска, расположенного на острове Кунашир. Супруги стали свидетелями возникновения травяного пожара, который мог полностью уничтожить постройки близлежащего села. Однако благодаря храбрым и грамотным действиям неравнодушных граждан огонь был остановлен.

Инцидент произошел 24 апреля у села Дубового. В интервью корреспонденту ФАН непосредственная участница событий, жительница Южно-Курильска Елена Романенко рассказала, что беды в тот солнечный день ничто не предвещало.

«Мы с мужем живем в Южно-Курильске, а в село Дубовое поехали, чтобы навестить мою маму. Погода была очень хорошая, поэтому мы решили сфотографироваться на улице. Вдруг из расположенного неподалеку оврага раздался громкий хлопок петарды. Мы с мужем в прошлом военные — звук этот отличили легко. Через несколько секунд в воздухе появился отчетливый запах дыма. Подбежав к краю оврага, мы увидели объятый пламенем сухой бамбучник. Очаг возгорания был диаметром около метра, но ветер быстро увеличивал площадь пожара. Рядом стояла местная жительница, она что-то кричала, но нам было не до этого», — начала собеседница.

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По роковому стечению обстоятельств именно в этот день в деревне отсутствовала мобильная связь, отчего вызвать пожарную бригаду было невозможно. Недолго думая, супруги решили собственноручно ликвидировать возгорание, подвергнув свои жизни нешуточному риску.

«Я сначала немного растерялась, а вот муж сразу сообразил, что нужно бежать за водой. Я пыталась вызвать МЧС, но в этот день из-за ремонтных работ не было ни сотовой связи, ни интернета. В селе имеется пожарный пост с пожарной машиной, но позвонить им было невозможно, а ехать до них долго. Мы быстро прибежали в дом моей мамы, который находился неподалеку от места пожара. Муж взял ведра с водой и побежал тушить огонь. Я же схватила старое одеяло, которое лежало на крыльце, окунула его в воду и побежала следом. Огонь распространялся очень быстро, ветер направлял его прямо к жилым домам, среди которых находился и детский сад», — рассказала Елена Романенко.

Совместные действия семейной пары по нераспространению пожара затруднял сильный ветер и едкий запах дыма, вызывающий тяжелый кашель и слезотечение. Однако супруги не сдавались, вскоре их старания увенчались успехом — пожар был локализован и ликвидирован.

«Муж заливал огонь водой, а я бегала с одеялом по периметру пожара и не давала ему распространиться. Конечно, было страшно, но не за себя. Я паниковала, что мы вдвоем с огнем не справимся. Позвать было некого, так как это очень маленькое село, состоящее из одной улицы. Никого поблизости не было, да и время на поиск помощников отсутствовало — ветер очень быстро раздувал пламя. Так вдвоем и потушили», — поделилась героиня.

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Оказалось, причиной пожара стало неаккуратное обращение одной из местных жительниц с пиротехникой. Пожилая женщина вооружилась петардами для отпугивания медведей, но в итоге случайно едва не сожгла собственное село.

Елена Романенко признается, что они с мужем не считают себя героями. Женщина уверена, что им просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте, чтобы предотвратить катастрофу.

«Бабушка, которая нечаянно устроила пожар, — пожилая. Она пошла собирать черемшу и взяла с собой петарды, чтобы отпугивать медведей. Мы поблизости медведей не видели, может быть, ей показалось. Я и муж сильно надышались дымом, после ликвидации пожара мы долго кашляли до боли в горле. Очень повезло, что мы в этот момент решили поехать фотографироваться. Если бы мы сидели у мамы дома, неизвестно, какие были бы последствия», — резюмировала Елена Романенко.

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