Живые концерты под окнами ветеранов ВОВ стартовали в Пензе

Пенза, 1 мая. Профессиональным исполнением песен военных лет порадовали ветеранов Великой Отечественной войны вокальные коллективы и солисты города Пензы. Предпраздничная акция, приуроченная ко Дню Победы, стартовала в областном центре в минувшую пятницу.

В первый день побывать на торжественном концерте, организованном прямо под окнами дома, смогли сразу несколько участников войны. Выступления были подготовлены выездной бригадой артистов Центра хореографического искусства города Пензы. Поддержать ветеранов прибыл и глава администрации Октябрьского района областного центра Андрей Гришин.

penza-gorod.ru / Пресс-служба администрации города Пензы

«Вы те, на кого нам нужно равняться, поэтому большое вам спасибо. И еще раз — здоровья», — пожелал участникам войны Андрей Гришин.

В городской администрации ФАН пояснили, что до 9 Мая подобные концерты пройдут под окнами 54 проживающих в Пензе ветеранов Великой Отечественной. С помощью уличных выступлений исполнители планируют донести до участников войны свои поздравления, не нарушая при этом требования режима повышенной готовности, согласно которым возрастным горожанам рекомендовано воздерживаться от выхода из дома в условиях сложной эпидобстановки.

penza-gorod.ru / Пресс-служба администрации города Пензы

Ранее ФАН сообщал, что в Мордовии стартовала акция «Письма Победы», организованная местными волонтерами. В рамках акции активисты приносят ветеранам войны письма с благодарностями, а также помогают по дому.