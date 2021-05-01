Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 13:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:45
Общество
Резкое уменьшение массы тела может говорить о проблемах со здоровьем
13:43
Армия
Глава ДНР: ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается
13:42
Армия
Шестая дивизия РВСН перевооружена на мобильные ракетные комплексы «Ярс»
13:42
Общество
Первую партию «Спутника V» доставили в Индию
13:41
Экономика
«Дом.РФ» дал оценку перспективам жилищных проектов в России
13:36
Экономика
Бюро «Эквифакс» подсчитало долги россиян по кредитным картам
13:34
Политика
Спикер Европарламента цитатой Льва Толстого ответил на санкции России
13:34
Общество
Ученые открыли способ продления жизни при помощи пищи
13:33
Политика
Киев ждет от Вашингтона назначения специального представителя по Донбассу
13:32
Происшествия
Полиция задержала предполагаемого виновника смертельной аварии на Ставрополье
13:31
Политика
Клинцевич рассказал, кто подогревает конфликт между Киргизией и Таджикистаном
13:30
Общество
Нарколог разъяснил порядок действий при отравлении алкоголем
13:29
Происшествия
Побег омской студентки из общежития закончился падением с высоты
13:29
Политика
Профсоюзы Белоруссии провели протесты возле американского посольства
13:28
Происшествия
Уголовник лишил петербуржца машины и попал на ней в аварию
13:25
Армия
Пентагон спрогнозировал увеличение ядерных арсеналов России и Китая
13:23
Происшествия
Полиция задержала водителя и директора спортшколы по делу об аварии на Ставрополье
13:22
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров признался, что не ревнует молодую жену
13:19
Весь мир
Ливии требуется более 50 млрд долларов на восстановление городов
13:19
Общество
Морскую воду в Крыму проверят на холеру и коронавирус
Все новости

Живые концерты под окнами ветеранов ВОВ стартовали в Пензе

  /   Обновлено: 01 мая 2021 12:26
Общество
Живые концерты под окнами ветеранов ВОВ стартовали в Пензе
mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС России

Пенза, 1 мая. Профессиональным исполнением песен военных лет порадовали ветеранов Великой Отечественной войны вокальные коллективы и солисты города Пензы. Предпраздничная акция, приуроченная ко Дню Победы, стартовала в областном центре в минувшую пятницу.

В первый день побывать на торжественном концерте, организованном прямо под окнами дома, смогли сразу несколько участников войны. Выступления были подготовлены выездной бригадой артистов Центра хореографического искусства города Пензы. Поддержать ветеранов прибыл и глава администрации Октябрьского района областного центра Андрей Гришин.

Живые концерты под окнами ветеранов ВОВ стартовали в Пензе
penza-gorod.ru  / Пресс-служба администрации города Пензы

«Вы те, на кого нам нужно равняться, поэтому большое вам спасибо. И еще раз — здоровья», — пожелал участникам войны Андрей Гришин.

В городской администрации ФАН пояснили, что до 9 Мая подобные концерты пройдут под окнами 54 проживающих в Пензе ветеранов Великой Отечественной. С помощью уличных выступлений исполнители планируют донести до участников войны свои поздравления, не нарушая при этом требования режима повышенной готовности, согласно которым возрастным горожанам рекомендовано воздерживаться от выхода из дома в условиях сложной эпидобстановки. 

Живые концерты под окнами ветеранов ВОВ стартовали в Пензе
penza-gorod.ru  / Пресс-служба администрации города Пензы

Ранее ФАН сообщал, что в Мордовии стартовала акция «Письма Победы», организованная местными волонтерами. В рамках акции активисты приносят ветеранам войны письма с благодарностями, а также помогают по дому. 

россия пенза ветераны день победы пензенская область
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 200213 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 163795 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 162518 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 143535 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 123369 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Все новости / Общество / Живые концерты под окнами ветеранов ВОВ стартовали в Пензе
Рейтинг@Mail.ru