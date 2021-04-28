Парламентарий Карасин обсудил двустороннее сотрудничество с полномочным послом ФРГ в РФ

Москва, 28 апреля. Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в РФ Гезой Андреасом фон Гайром.

Об этом сообщила пресс-служба Совета Федерации. Отмечается, что они обсудили темы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. Карасин и Гайр обговорили взаимопомощь в экономической, гуманитарной и культурной сферах.

«У России и Германии традиционно существовали особые отношения, которым необходимо сейчас вернуть позитивную повестку. Мы живем в очень непростой международной ситуации. И роль парламентариев — создать атмосферу, которая позволит вернуться к нормальному межгосударственному общению», — заявил Карасин.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации РФ досрочно прекратил сенаторские полномочия временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.