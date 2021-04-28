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Анита Цой перепела свой хит «Небо» в дуэте с Люсей Чеботиной

Шоу-бизнес
Анита Цой перепела свой хит «Небо» в дуэте с Люсей Чеботиной
Федеральное агентство новостей  /  Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press / instagram.com / @lusia_chebotina

Москва, 28 апреля. Певица Анита Цой перепела свой хит «Небо», написанный в 2007 году, пригласив молодую исполнительницу Люсю Чеботину спеть дуэтом на фестивале «Жара».

Цой и Чеботина познакомились благодаря Instagram. Знаменитость наблюдала за блогером Чеботиной, которая также являлась преподавателем по вокалу. Народная артистка оценила талант певицы, которая выиграла в ее конкурсе каверов. После этого состоялось личное знакомство исполнительниц. Итогом сотрудничества стала песня «Новая я».

Новая версия хита Аниты Цой «Небо» была презентована слушателям 6 февраля этого года на юбилейном концерте артистки под названием «Пятый океан». Цой спела композицию под музыкальное сопровождение симфонического оркестра. Обновленное прочтение легендарной песни понравилось не только зрителям, но и профессиональным музыкантам.

Впоследствии организаторы премии «Жара» предложили Аните Цой выступить на сцене, спев песню в симфонической обработке и в коллаборации с молодым артистом. Выбор пал на Люсю Чеботину. Видео яркого номера появилось в Instagram-профиле Цой.

Анита Цой может похвастаться не только обилием хитов, но и своей молодостью. Артистка не выглядит на свои 50 лет и при этом не обращается к пластическим хирургам. Как рассказала звезда, она давно отдает предпочтение корейской косметике.

музыка анита цой люся чеботина
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