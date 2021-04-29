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Режиссер Илья Хотиненко об актере Алексее Комашко: Он без пяти минут суперстар!

Общество
Режиссер Илья Хотиненко об актере Алексее Комашко: Он без пяти минут суперстар!
Global Look Press  /  Alexander Chernykh/Russian Look

Актер Алексей Комашко сегодня празднует свой 40-й день рождения. По такому чудесному поводу именинника в беседе с ФАН поздравил режиссер Илья Хотиненко.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с актером на проекте «Подъем с глубины».

«Это прекраснейший артист. Он существует максимально органично. Работа с ним доставила мне настоящее удовольствие. Мы с ним подробно анализировали сцены, репетировали, и дальше он придавал работе особый шарм. Он умеет найти правильную интонацию и существовать в ней», — сообщил режиссер.

Илья Хотиненко подчеркнул, что искусство лицедейства вовсе не так легко дается, как это может казаться со стороны.

«Работа артистов заключается в том, чтобы найти в пустынной тайге охотника с ружьем и залезть в дуло оружия прямо в момент выстрела. Они существуют в кадре в неких очень сложных жизненных обстоятельствах, которые изображают. Очень немногие люди на земном шаре могут это делать. Только актеры, и то не все. Если эту способность дополняет интеллект и хорошая внешность, то человек становится звездой. Алексея Комашко я могу сравнить с великолепным гоночным автомобилем, сидя за рулем которого получаешь удовольствие от путешествия. Он великолепен!» — поведал собеседник ФАН.

Режиссер Илья Хотиненко об актере Алексее Комашко: Он без пяти минут super-star!
Global Look Press  / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

В завершение он поделился своими искренними поздравлениями в адрес именинника.

«Я желаю ему как можно больше работы. Я считаю, что редко вижу его в кадре, на афишах и телевизионных анонсах. Мне кажется, что час его большого успеха вот-вот настанет. По-моему, он без пяти минут суперстар!» — подытожил Илья Хотиненко.

Ранее актер Михаил Боярский в беседе с ФАН поздравил с днем рождения артистку Анну Алексахину.

день рождения хотиненко комашко
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