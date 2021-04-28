Боррель перепутал Россию и Турцию на выступлении в Европарламенте

Брюссель, 28 апреля. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель оговорился, перепутав Российскую Федерацию и Турцию в ходе своего выступления в Европарламенте.
Выступление было посвящено отношениям Евросоюза и России. Таким образом начались слушания, посвященные обстановке на границе РФ с Украиной, дипломатическому конфликту с Чехией и ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
«(Развитие — Прим. ред.) наших отношений с Турцией показывает, что в результате этих трех событий наши отношения с Россией продолжают ухудшаться», — оговорился Боррель.
После ошибки глава евродипломатии продолжил свое выступление, не исправляясь.
Ранее сообщалось, что заявление Борреля о ВС России на границах Украины вызвало шквал ироничных комментариев у граждан Франции.