Боррель перепутал Россию и Турцию на выступлении в Европарламенте

Брюссель, 28 апреля. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель оговорился, перепутав Российскую Федерацию и Турцию в ходе своего выступления в Европарламенте.

Выступление было посвящено отношениям Евросоюза и России. Таким образом начались слушания, посвященные обстановке на границе РФ с Украиной, дипломатическому конфликту с Чехией и ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

«(Развитие — Прим. ред.) наших отношений с Турцией показывает, что в результате этих трех событий наши отношения с Россией продолжают ухудшаться», — оговорился Боррель.

После ошибки глава евродипломатии продолжил свое выступление, не исправляясь.

Ранее сообщалось, что заявление Борреля о ВС России на границах Украины вызвало шквал ироничных комментариев у граждан Франции.