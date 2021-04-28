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Кувейт снижает зарплаты госслужащим на фоне затяжного экономического кризиса

Весь мир
Кувейт снижает зарплаты госслужащим на фоне затяжного экономического кризиса
wikipedia.org  /  xiquinhosilva / CC BY 2.0

Эль-Кувейт, 28 апреля. Кабинет министров Кувейта обратился к ряду правительственных учреждений с предписанием снизить зарплаты своим сотрудникам, а также отменить для них любые бонусы и льготы. Предполагается, что данное нововведение вступит в силу в июне.

Кампания по рационализации государственных трат продолжается на фоне пандемии коронавируса. Предполагаемые расходы в новом финансовом году были оценены в 76 миллиардов долларов при дефиците бюджета в 40 миллиардов. При этом заработная плата, субсидии и выплаты составляют 71,6% всех расходов.

Согласно постановлению, зарплаты сотрудников, получающих более 3500 долларов в месяц, снижаются на 15%. На 10% сокращается доход тех, кто довольствуется суммой от 2500 до 3500 долларов, и на 5% — для зарабатывающих менее 2500 долларов.

Кувейтские экономисты отмечают, что подобное решение несвоевременно: уровень жизни населения во время пандемии и так падает.

«Есть много мер, которые можно было бы предпринять вместо сокращения зарплат. Например — пресечение расточительств в государственных учреждениях и борьба с коррупцией, которая ударяет по государственному бюджету», — сообщил финансовый аналитик Али Аль Муса.

При этом министр финансов Халифа Хамада недавно предупредил о неспособности правительства продолжить выплату зарплат госслужащим в прежних объемах.

Внутренний кризис

В настоящий момент экономика Кувейта пребывает в состоянии продолжительной рецессии. Это связано как с колебаниями цен на нефть и сокращением ее добычи, так и с внутриполитическими распрями.

Противостояние Национального собрания, правительства и эмира обусловлено политическим устройством страны. Так, парламент способен блокировать законы и допрашивать министров, включая премьера. В свою очередь, посты в кабмине занимают члены правящей семьи ас-Сабах, а последнее слово в государственных делах принадлежит эмиру.

В период высоких цен на нефть данная система работала исправно. Однако в кризисных условиях эта модель управления продемонстрировала свою неэффективность. Постоянные конфликты между кабмином и парламентом Кувейта приводят к регулярным кадровым перестановкам. Это, в свою очередь, тормозит принятие экономических и налоговых реформ.

Эпидемия коронавируса лишь усугубила ситуацию: в стране сократилось количество иностранцев, которые являются основным трудовым ресурсом. В результате производительность кувейтской экономики упала, повысив дефицит бюджета.

экономика кувейт
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