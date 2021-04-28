Кувейт снижает зарплаты госслужащим на фоне затяжного экономического кризиса

Эль-Кувейт, 28 апреля. Кабинет министров Кувейта обратился к ряду правительственных учреждений с предписанием снизить зарплаты своим сотрудникам, а также отменить для них любые бонусы и льготы. Предполагается, что данное нововведение вступит в силу в июне.

Кампания по рационализации государственных трат продолжается на фоне пандемии коронавируса. Предполагаемые расходы в новом финансовом году были оценены в 76 миллиардов долларов при дефиците бюджета в 40 миллиардов. При этом заработная плата, субсидии и выплаты составляют 71,6% всех расходов.

Согласно постановлению, зарплаты сотрудников, получающих более 3500 долларов в месяц, снижаются на 15%. На 10% сокращается доход тех, кто довольствуется суммой от 2500 до 3500 долларов, и на 5% — для зарабатывающих менее 2500 долларов.

Кувейтские экономисты отмечают, что подобное решение несвоевременно: уровень жизни населения во время пандемии и так падает.

«Есть много мер, которые можно было бы предпринять вместо сокращения зарплат. Например — пресечение расточительств в государственных учреждениях и борьба с коррупцией, которая ударяет по государственному бюджету», — сообщил финансовый аналитик Али Аль Муса.

При этом министр финансов Халифа Хамада недавно предупредил о неспособности правительства продолжить выплату зарплат госслужащим в прежних объемах.

Внутренний кризис

В настоящий момент экономика Кувейта пребывает в состоянии продолжительной рецессии. Это связано как с колебаниями цен на нефть и сокращением ее добычи, так и с внутриполитическими распрями.

Противостояние Национального собрания, правительства и эмира обусловлено политическим устройством страны. Так, парламент способен блокировать законы и допрашивать министров, включая премьера. В свою очередь, посты в кабмине занимают члены правящей семьи ас-Сабах, а последнее слово в государственных делах принадлежит эмиру.

Ongoing discord in Kuwait parliament: Opposition MPs stage protest by taking seats of government ministers while holding sign "We took an oath to defend the '62 constitution."

Speaker cancels the session.

Pretty forceful (symbolic) escalation. https://t.co/b7Jg0Tux8D — Kristin Diwan (@kdiwaniya) April 27, 2021

В период высоких цен на нефть данная система работала исправно. Однако в кризисных условиях эта модель управления продемонстрировала свою неэффективность. Постоянные конфликты между кабмином и парламентом Кувейта приводят к регулярным кадровым перестановкам. Это, в свою очередь, тормозит принятие экономических и налоговых реформ.

Эпидемия коронавируса лишь усугубила ситуацию: в стране сократилось количество иностранцев, которые являются основным трудовым ресурсом. В результате производительность кувейтской экономики упала, повысив дефицит бюджета.