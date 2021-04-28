Кувейт снижает зарплаты госслужащим на фоне затяжного экономического кризиса

Эль-Кувейт, 28 апреля. Кабинет министров Кувейта обратился к ряду правительственных учреждений с предписанием снизить зарплаты своим сотрудникам, а также отменить для них любые бонусы и льготы. Предполагается, что данное нововведение вступит в силу в июне.
Кампания по рационализации государственных трат продолжается на фоне пандемии коронавируса. Предполагаемые расходы в новом финансовом году были оценены в 76 миллиардов долларов при дефиците бюджета в 40 миллиардов. При этом заработная плата, субсидии и выплаты составляют 71,6% всех расходов.
Decision to cut engineers salary rapped#Kuwait #Engineers #Salaryhttps://t.co/UZEMtFln0z— ARAB TIMES - KUWAIT (@arabtimeskuwait) April 22, 2021
Согласно постановлению, зарплаты сотрудников, получающих более 3500 долларов в месяц, снижаются на 15%. На 10% сокращается доход тех, кто довольствуется суммой от 2500 до 3500 долларов, и на 5% — для зарабатывающих менее 2500 долларов.
Кувейтские экономисты отмечают, что подобное решение несвоевременно: уровень жизни населения во время пандемии и так падает.
«Есть много мер, которые можно было бы предпринять вместо сокращения зарплат. Например — пресечение расточительств в государственных учреждениях и борьба с коррупцией, которая ударяет по государственному бюджету», — сообщил финансовый аналитик Али Аль Муса.
При этом министр финансов Халифа Хамада недавно предупредил о неспособности правительства продолжить выплату зарплат госслужащим в прежних объемах.
Внутренний кризис
В настоящий момент экономика Кувейта пребывает в состоянии продолжительной рецессии. Это связано как с колебаниями цен на нефть и сокращением ее добычи, так и с внутриполитическими распрями.
Противостояние Национального собрания, правительства и эмира обусловлено политическим устройством страны. Так, парламент способен блокировать законы и допрашивать министров, включая премьера. В свою очередь, посты в кабмине занимают члены правящей семьи ас-Сабах, а последнее слово в государственных делах принадлежит эмиру.
Ongoing discord in Kuwait parliament: Opposition MPs stage protest by taking seats of government ministers while holding sign "We took an oath to defend the '62 constitution."— Kristin Diwan (@kdiwaniya) April 27, 2021
Speaker cancels the session.
Pretty forceful (symbolic) escalation. https://t.co/b7Jg0Tux8D
В период высоких цен на нефть данная система работала исправно. Однако в кризисных условиях эта модель управления продемонстрировала свою неэффективность. Постоянные конфликты между кабмином и парламентом Кувейта приводят к регулярным кадровым перестановкам. Это, в свою очередь, тормозит принятие экономических и налоговых реформ.
Эпидемия коронавируса лишь усугубила ситуацию: в стране сократилось количество иностранцев, которые являются основным трудовым ресурсом. В результате производительность кувейтской экономики упала, повысив дефицит бюджета.