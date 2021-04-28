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Киевский политолог рассказал о «тени Трампа» в отношениях Зеленского и Байдена

Политика
Киевский политолог рассказал о «тени Трампа» в отношениях Зеленского и Байдена
Федеральное агентство новостей

Киев, 28 апреля. Президент США Джо Байден никогда не простит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому работу на предыдущего главу Белого дома Дональда Трампа, уверен политолог Дмитрий Корнейчук.

Президент Украины помогал Трампу собирать компромат на сына Джо Байдена Хантера, напомнил Корнейчук в эфире запрещенного Зеленским канала «Перший Незалежний». Из-за «тени Трампа» общение Киева и Вашингтона может остаться на уровне телефонных звонков.

«Зеленскому нужно показать, что у него есть поддержка со стороны Байдена, но этой поддержки на самом деле нет. У Байдена плохое отношение к Зеленскому, и связано это с тем, что Байден прекрасно знает, что Зеленский подыгрывал Трампу и его команде с компроматом против его сына. Поэтому никаких, так сказать, дружеских отношений нет и не будет», — уверен киевский эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что Кремль пока не дал официальный ответ на предложение Вашингтона организовать встречу на высшем уровне.

украина сша трамп зеленский байден
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