Политолог Корнейчук рассказал, как «антироссийский ястреб» пиарится за счет Зеленского

Киев, 28 апреля. Звонок президента США Джо Байдена украинскому лидеру Владимиру Зеленскому — это бесплатный и беспроигрышный пиар, уверен киевский политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Своим мнением по поводу поведения американского лидера в отношении Украины эксперт поделился в эфире запрещенного Зеленским телеканала «Перший Незалежний». Звонок Байдена — это не более, чем игра на внутреннего американского избирателя за счет Украины.

«Звонок состоялся исключительно потому, что нужно было показать американскому избирателю, как «антироссийский ястреб» — Байден готов защищать от России Украину, хотя он прекрасно понимал, что никто на Украину не собирается нападать и можно было на этом безболезненно попиариться», — заявил Корнейчук.

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