Донбасс, 28 апреля. Киев стягивает тяжелые артиллерийские системы в зону конфликта. Военный автомобиль с личным составом ВСУ подорвался на противотанковой мине. Штаб ООС готовит провокацию с использованием гуманитарного транспорта СЦКК. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки Вооруженные силы Украины девять раз обстреливали населенные пункты Донбасса. В Донецкой Народной Республике под огонь попали четыре поселка. Киевские силовики применили 120-мм минометы, гранатометы и противотанковые ракетные комплексы. В Луганской Народной Республике обстреляны также четыре населенных пункта. ВСУ применяли 82-мм минометы, гранатометы различного типа и стрелковое оружие.

Украинские силовики продолжают стягивать военную технику к линии боевого соприкосновения. В последних отчетах миссии ОБСЕ сообщается об отсутствии более полутора десятков 152-мм гаубиц «Акация» в местах хранения украинской армии. Кроме того, передовые части Киева продолжают наращивать минные заграждения. В Народной милиции ДНР сообщают о появлении более 260 противотанковых мин в подконтрольных ВСУ районах к западу от Донецка.

Автомобиль ВСУ подорвался на противотанковой мине

Важно отметить, что беспорядочное минирование украинскими «защитниками» местности зачастую приводит к ранениям и гибели самих бойцов ВСУ. В управлении Народной милиции ЛНР сообщают об инциденте в районе села Орехово Луганской области, где дислоцированы подразделения 92-й отдельной механизированной бригады украинской армии.

Автомобиль с четырьмя военнослужащими 1-го батальона указанной бригады наехал на противотанковую мину, ранее установленную их сослуживцами. Результатом подрыва стали гибель одного и ранения трех бойцов. В связи с чрезвычайной ситуацией на место взрыва прибыл командир бригады Павел Федосенко. Не исключено, что после предварительного следствия в украинских СМИ появится информация об акте агрессии со стороны ЛНР, который якобы привел к гибели и ранениям силовиков Киева.

Военнослужащие ВСУ разбегаются с передовых в поисках подработок

Военно-политическое руководство Украины, несмотря на победные заявления и процесс перехода армии на стандарты НАТО, не в состоянии обеспечить личный состав ВСУ элементарным денежным и вещевым довольствием, констатируют в Народной милиции ЛНР. Разведка луганчан сообщает о том, что украинские военные массово оставляют передовые позиции и уходят на подработки в ближайшие населенные пункты, в районах которых дислоцированы воинские подразделения. Причина — задержки, а порой и отсутствие довольствия.

facebook.com / Міністерство оборони України

Военная служба правопорядка украинской армии только в одном поселке Троицкое Луганской области в апреле задержала 30 военнослужащих ВСУ, которые самовольно оставили позиции в поисках работы. Все задержанные объяснили дезертирство необходимостью заработать денег из-за отсутствия причитающегося денежного содержания.

Штаб ООС готовит провокацию с использованием транспорта СЦКК

Штаб силовой операции Киева не оставляет попыток организовать провокации против республик Донбасса с целью обвинения последних в нарушении мирных договоренностей. Об этом свидетельствуют свежие данные разведки армейского корпуса ЛНР. В настоящее время из штаба Операции объединенных сил командиру 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ поставлена задача организовать провокацию против Народной милиции республики.

С целью выполнения приказа комбриг 14-й ОМБР ВСУ поручил подчиненным переоборудовать один из неисправных военных ЗИЛов под автомобиль украинского представительства в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. О том, что ВСУ начали реализовывать задуманное, сообщают местные жители поселка Новотошковское Луганской области, которые были свидетелями доставки на трале белого ЗИЛа.

Как именно будет использован украинцами переделанный под гуманитарный автомобиль, не сообщается. Но не исключено, что киевские силовики могут попытаться уничтожить транспорт, обвинив луганчан в обстреле машины СЦКК, со всеми вытекающими отсюда последствиями. О том, что данный сценарий имеет право на жизнь, свидетельствует и информация, что курируют подготовку провокации офицеры Центра информационно-психологических операций ВСУ.