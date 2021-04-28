Netflix назвал топ-20 своих самых популярных фильмов

Москва, 28 апреля. Боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» стал самым популярным фильмом на Netflix. Стриминговый сервис назвал еще 19 востребованных у зрителей картин.

На второй строчке оказался постапокалиптический хоррор «Птичий короб» с Сандрой Буллок в главной роли. На третьем месте криминальный детектив Питера Берга «Правосудие Спенсера».

В топ-20 самых популярных картин от Netflix, в частности, вошли «Призрачная шестерка» (83 миллиона зрителей), «Бессмертная гвардия» (78 миллионов зрителей), «Энола Холмс» (76 миллионов зрителей). Интересна пользователям была картина «Проект «Сила»», ее посмотрели 75 миллионов человек, пишет газета «Культура».

Стриминговая платформа Netflix планирует производить свои фильмы и сериалы в России. Первым проектом, как ожидается, будет экранизация «Анны Карениной».