Александр Бастрыкин провел прием граждан в режиме онлайн-конференции

Москва, 28 апреля. В видеоконференции с председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным приняли участие представители ведомства.

Среди них первый заместитель председателя СК России, руководители отдельных подразделений центрального аппарата, а также руководители и сотрудники территориальных следственных управлений, в чьем производстве находятся уголовные дела, ставшие предметом внимания главы ведомства.

В ходе видеоконференции к председателю СК России обратилась семейная пара из Красноярска с вопросами о расследовании уголовного дела по факту смерти их малолетнего сына, которому не был своевременно назначен необходимый препарат. Заявители жалуются на допущенную волокиту по уголовному делу, также они не согласны с результатами экспертных исследований и полагают, что не все лица, причастные к трагедии, привлечены к ответственности.

Мужчина из Уфы, потерявший в 2019 году отца, попросил главу СК России разобраться в обстоятельствах смерти родственника и привлечь виновных. Его погибший отец работал электромонтером станционного оборудования телефонной связи энергетического цеха АО «Бурибаевский ГОК» и скончался в результате поражения электричеством. Обратившийся отметил, что виновные до сих пор не понесли наказания.

Жительница Рязани обратилась в связи с безвестным исчезновением несовершеннолетней внучки. В начале января этого года девочка вышла из дома и после этого пропала. Женщина отметила, что по сей день местонахождение подростка остается неизвестным, следственные действия и поисковые мероприятия результата не дают. И. о. руководителя СУ СК России по Рязанской области в своем докладе пояснил, что было установлено лицо, причастное к совершению преступления. Мужчина первоначально дал признательные показания, указав, что именно он совершил убийство девочки, после чего расчленил ее тело и сокрыл останки. Позже от своих показаний он отказался.

В завершение онлайн-приема Александр Бастрыкин дал ряд конкретных поручений по озвученным происшествиям и потребовал оперативно представить доклады о ходе расследований.

Председатель СК Бастрыкин обсудил расследование гибели детей на пожаре в Хакасии, сообщал ФАН. Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку действиям органов опеки и попечительства по факту смертельного пожара в Хакасии.