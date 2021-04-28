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Аналитик Антипов указал на скрытую деталь в катастрофе MH17

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 18:43
Политика
Аналитик Антипов указал на скрытую деталь в катастрофе MH17
facebook.com  /  Юрий Антипов

Москва, 28 апреля. Разрушенная часть конструкции кухонного оборудования дала виток новому неожиданному повороту в деле крушения Boeing MH17. Об этом рассказал технический эксперт Юрий Антипов.

Аналитик объяснил, как мог повлиять прессовщик мусора на расследование о крушении малайзийского авиалайнера. По его словам, оборудование полностью заполнилось пищевыми отходами, а открывшаяся дверь демонстрирует, в каком положении замер сдавливающий поршень. Деталь резко остановилась и не закончила свою работу.

Дверца замерла, а пресс едва коснулся мусора. Член экипажа нажал кнопку для спуска механизма. Однако поршень резко прекратил работать.

«А это означает, что электрическое питание в самолете рейса МН17, без которого невозможна работа этого аппарата, было прервано, практически, мгновенно», — приводит слова Антипова «Ньюинформ».

Анализ траектории движения обломков MH17 показывает, как они двигались из одной точки. Именно там мгновением ранее пролетал неразрушенный Boeing.

Факт совпадает с внезапным исчезновением данных «черных ящиков». Эксперт уверен, что самолет разорвался изнутри мгновенным взрывом, что опровергает версию о причастности ЗРК «Бук» к трагедии.

Ранее Юрий Антипов сравнил дипломатический скандал, связанный с инцидентом в чешской деревне Врбетице, с крушением малайзийского самолета. Возникшие разногласия он считает надуманными.

mh17 boeing антипов
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