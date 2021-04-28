Санкции не страшны: россияне охотно купят газ, от которого Запад будет воротить нос



Подводка газа к границе участка для россиян должна быть бесплатной. Об этом сказал Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию. Теперь перед правительством лежит задача: разработать план газификации жилых домов в населенных пунктах. Почему президенту лично пришлось обратить внимание парламентариев на эту проблему? Как обстоят дела в регионах? Оправдана ли ставка на внутренних потребителей с точки зрения экономики? На эти вопросы ответили депутаты и политики на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Вопрос газификации жилых домов достаточно актуален, поскольку не каждой семье, даже если есть техническая возможность, по карману оплатить подводку голубого топлива. По мнению депутата ЗакСа Ленинградской области Александра Перминова, это неправильно, что государство, имея огромные запасы углеводородов, не может обеспечить потребности людей. Слова президента были очень своевременными, поскольку многие дома до сих отапливаются дровами, хотя рядом проходит газовая труба. Ленобласть сейчас газифицирована на 69%, поделился он.

«Опережая послание президента, была подписана концепция газификации области. Проблемы есть, но в целом Газпром собирается вложить порядка 31 миллиарда рублей. Область тоже собирается в этом участвовать. Концепция расписана по точечным объектам, программа уже сейчас реализуется», — сказал спикер.

А ускорить выполнение программы и решить часть проблем можно, наладив взаимодействие структур и убрав административные препоны, уверен он. Относительно неподъемной для населения стоимости последней мили, депутат отметил, с точки зрения документации не придраться — любая компания обоснует цены. Но порой бывают «смешные вещи», когда грунт позволяет спокойно провести газ, а цена на подводку не меняется, оставаясь баснословной. Поэтому для граждан должно быть полностью бесплатное подключение, считает Перминов.

В Вологодской области, по словам депутата Госдумы Алексея Канаева, не подключена половина домохозяйств. И решение президента по газификации, озвученное в послании, позволит значительно увеличить число потребителей газа. Ведь раньше подключение последних 10 метров трубы могли обойтись гражданам в 200 тысяч рублей.

«Примерно 10 тысяч домохозяйств смогут воспользоваться бесплатным подключением, но с поддержкой эта цифра увеличится в разы. И это только по Вологодской области», — заявил политик.

Канаев считает, что раз Газпром вкладывал столь колоссальные средства в проекты, которые завершены: «Сила Сибири», «Северный поток — 2», то было бы логично начать делать капиталовложения в газификацию собственной страны. И речь здесь — не только о доставке газа в отдаленные регионы. По его мнению, это реальная возможность для перезапуска экономики и создания производств, которые обеспечат устойчивый сбыт в будущем вне зависимости от санкционной политики.

В Амурской области собственных газовых месторождений нет, и газификация в регионе на нуле, заявил в ходе пресс-конференции сенатор Иван Абрамов. И это неправильно, особенно на фоне того, что Китай уже получает российский газ, а Приамурье через пять лет будет газифицировано только на 11%, добавил он.

«Газпрому необходимо заняться этой проблемой, иначе получается так, что субъекты даже больше вкладываются в финансирование газификации», — высказался сенатор.

В газификацию области Газпром готов вложить 2,1 млрд рублей, региональные власти готовы выделить 3,8 млрд рублей, рассказал Абрамов. Но существующая программа предусматривает газификацию в пределах всего 12%. А для того чтобы обеспечить голубым топливом Дальний Восток полностью, потребуются сотни миллиардов рублей, заключил он.