Беременная Меган Маркл и принц Гарри выступят на вечере против COVID-19

Вашингтон, 28 апреля. Особыми гостями благотворительного концерта по привлечению средств для борьбы с COVID-19 в США станут принц Гарри и его супруга Меган Маркл.

Мероприятие пройдет в начале мая с особым размахом. Специальными гостями станут звезды мирового масштаба — Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Крисси Тейген, а также герцоги Сассекские. Беременная Меган Маркл согласилась не только прийти на многолюдное мероприятие, но и стать председателем концерта.

Как сообщает Daily Mail, пара намерена обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой поделиться вакциной против коронавируса со странами, которым не хватает доз или средств для их покупки. Принц Гарри и его скандально известная жена настаивают, что отправить вакцину в Индию должны именно главы США и Британии.

«За последний год наш мир пережил боль, потери и борьбу. И все это вместе. А теперь нам так же вместе нужно выздоравливать и лечить. Мы не имеем права оставлять кого-либо позади», — объяснили свою позицию герцоги в последнем заявлении.

Несмотря на бурную благотворительную деятельность в США, в Британии семейную пару не очень жалуют. После скандального интервью Меган Маркл Опре Уинфри, появились сведения, что после восхождения на престол принц Чарльз может сократить количество коронованных особ. В СМИ считают, что речь идет об исключении Гарри и Маркл из королевской семьи.