Ученые создали анализ мочи, который показывает агрессивность рака предстательной железы

Лондон, 28 апреля. Специалисты нашли новый метод забора мочи, с помощью которого можно определить агрессивность рака предстательной железы.

Британские исследователи из Университета Восточной Англии создали новый анализ мочи на рак предстательной железы, который показывает, насколько сильно эта болезнь прогрессирует. Новый тест получил название ExoGrail. Ученые сообщают, что их способ тестирования может сократить количество биопсий онкологического заболевания на 35%. Рак предстательной железы — самый распространенный у мужчин в Великобритании.

Обычно он развивается медленно, и большинство раковых заболеваний не требуют лечения в течение жизни человека. Наиболее часто используемые тесты на рак предстательной железы включают анализы крови, физическое обследование, известное как цифровое ректальное исследование (DRE), МРТ-сканирование или инвазивную биопсию. Однако врачи пытаются предсказать, какие опухоли станут агрессивными, что затрудняет принятие решения о лечении для многих мужчин.

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