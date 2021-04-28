КПРФ могла исключить Рашкина из президиума за попытку внести разлад в партию

Москва, 28 апреля. Депутат Валерий Рашкин мог быть исключен из президиума ЦК КПРФ из-за вероятной попытки внести раскол в партию, говорится в сообщениях СМИ.

Очередной съезд КПРФ состоялся 24 апреля и завершился рядом перестановок. Первым зампредседателя партии стал Юрий Афонин. Одновременно с этим из президиума был исключен первый секретарь московского горкома Валерий Рашкин и первый секретарь Иркутского обкома Сергей Левченко.

В СМИ допустили, что изменения в КПРФ связаны с роликом от 2017 года. На видеозаписи люди, похожие на Рашкина и Левченко обсуждают, как внести разлад в партию и вывести из игры Афонина. Они планировали связаться с ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) блогера Алексея Навального. Другая тема разговора касалась попыток заставить главу КПРФ Геннадия Зюганова «почувствовать опасность», передает Nation News.

Алексей Венедиктов не сомневается во внутрипартийном расколе. В качестве основной причины разногласий стала позиция Зюганова и Афонина, которые выступали против кооперации с Навальным. В то же время Рашкин и Левченко были уверены в правильности подобных шагов. Сам Рашкин отрицал связь с Навальным, однако надееялся на поддержку «Умного голосования» во время выборов в Госдуму РФ.

Зюганов ранее не исключил возможности фальсификации видео с Рашкиным и Левченко. Лидер КПРФ заметил, что будет проведена тщательная проверка.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.