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Экс-боец ополчения ДНР призвал украинцев переходить на сторону Русского мира

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Экс-боец ополчения ДНР призвал украинцев переходить на сторону Русского мира
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Граждане Украины на седьмом году войны в Донбассе должны сделать свой выбор в пользу Русского мира. Об этом заявил в рамках пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Тупик Зеленского: сможет ли Украина получить поддержку США в Донбассе» известный активист Русской весны, депутат первого состава Верховного совета ДНР, военкор и экс-боец подразделения «Витязь» Дмитрий Гау.

Львовский областной совет потребовал от правительства страны и Службы безопасности Украины разработать законопроект, позволяющий лишить гражданства тех людей, которые получили российский паспорт. Автором инициативы, которую поддержали 70 из 75 присутствовавших парламентариев, стал депутат от фракции «Самопомiч (рус. Самопомощь)» Роман Кизима.

Ранее министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что более полумиллиона жителей республик Донбасса уже получили российское гражданство в упрощенном порядке. По его словам, из них порядка 205 тысяч — жители Луганской Народной Республики.

Экс-боец подразделения «Витязь» Дмитрий Гау рассказал, что Украина сегодня постепенно загнивает, поэтому ее жители должны окончательно определиться, на чьей они стороне. Он призвал украинцев переходить на сторону Русского мира.

«Среди людей, проживающих на Украине и получающих паспорта России, есть очень большая прослойка тех, кто получают его (паспорт. — Прим. ФАН) не для того, чтобы стать частью Русского мира, а для того, чтобы вовремя «спетлять» с этой Украины, которая потихонечку загнивает. Это важно. Здесь я, скорее всего, поддерживаю этого депутата Львовского совета, потому что уже семь лет идет война, и людям нельзя быть нейтральными, а также владеть двумя-тремя паспортами. Нужно уже окончательно определиться — либо ты являешься частью Русского мира, либо ты часть, которая приветствует фашизм», — сказал спикер.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции основатель и руководитель Просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров заявил, что многие жители Украины еще в 2014 году, когда началась война в Донбассе, выразили желание переехать на территорию Российской Федерации.

«Мне хотелось бы добавить, что в 2014 году, когда мы следили за всеми событиями и были их некоторой частью, мне достаточно много звонило людей из Винницы, Ивано-Франковска, Ровенской и Полтавской областей, а также Центральной и Западной частей Украины. Они просили помощи, чтобы им осесть в России. Я считаю, что те люди, которые хотели стать частью нашего Русского мира, проявили себя в 2014 году», — резюмировал Герман Владимиров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что известный политик и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о серьезном подорожании в стране продуктовых товаров, которые граждане традиционно приобретают к празднику Пасхи.

россия украина русский мир
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