Похититель восьмилетнего мальчика в Красноярске был судим за убийство

Красноярск, 28 апреля. Мужчина, похитивший восьмилетнего мальчика, ранее был судим за убийство, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в следственных органах. Срок наказания он отбыл.

В поисках без вести пропавшего ребенка помогли дети с площадки. Благодаря их показаниям удалось найти заброшенный дом в центре Красноярска, куда злоумышленник увез несовершеннолетнего.

Мать школьника обратилась в правоохранительные органы и рассказала, что ее сын ушел из дома в Ленинском районе, с тех пор о его местонахождении никому не было известно. Спустя сутки его нашли у 43-летнего мужчины, который, по версии следствия, предлагал мальчику жить с ним. Сейчас подозреваемый находится в управлении уголовного розыска.