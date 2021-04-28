Европарламент выпустил проект антироссийской резолюции

Брюссель, 28 апреля. Проект очередной антироссийской резолюции подготовили сотрудники Европарламента.

Стоит отметить, что документ не утвержден. Однако некоторые пункты возможной резолюции известны уже сейчас. В тексте идет речь о противодействии строительству энергетического проекта «Северный поток — 2». Парламентарии предлагают отказаться от его реализации, несмотря на близкую к окончанию стадию стройки.

Кроме того, в проекте затрагивается возможность отключения России от системы SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей), а также об отказе от российских энергоносителей в случае эскалации ситуации на Украине. В ЕС также предложили запустить режим санкций за коррупционные преступления. От нее могут пострадать «российские олигархи».

Ранее словацкие журналисты указали на противоречивые отношения Евросоюза и Соединенных Штатов. Дело в том, что решение ЕС зависят от Белого дома.