Минпромторг намерен стимулировать спрос на деревянные дома в России

Москва, 28 апреля. В России могут принять проект стимулирования углубленной обработки дерева. Отрасль планируется развивать через субсидии на покупку деревянных домокомплектов.

Граждане должны получать скидку в 10% на приобретение домокомплектов из дерева, а выпадающие доходы лесопромышленников должны быть компенсированы из федерального бюджета. Такое предложение внесли в Минпромторге. Предполагается, что максимальный денежный объем, на который распространяется государственная скидка, составит 3,5 миллиона рублей.

Производителя обяжут подтвердить, что продукция была сделана в России, и показать документы о предоставленной покупателю скидке. Заместитель главы Минпромторга оценивает возможный объем необходимых бюджетных средств в 360–400 миллионов рублей в год. По его словам, это должно обеспечить предоставление тысячи подобных скидок ежегодно.

Жители РФ стали чаще интересоваться землями в некоммерческих товариществах и участками под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).