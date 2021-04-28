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Звезда рынков в Рамадан: как производят и потребляют помидоры в Марокко
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Звезда рынков в Рамадан: как производят и потребляют помидоры в Марокко

Весь мир
Звезда рынков в Рамадан: как производят и потребляют помидоры в Марокко
pixabay.com  /  Helger11

Рамадан знаменует изменение потребительских привычек в Марокко. Так, месяц обязательного для мусульман поста ассоциируется с помидорами, из которых местные жители готовят традиционный суп Харира.

Постящимся не разрешается не только есть, но и пить с момента утреннего намаза до вечернего, поэтому сытное блюдо так популярно в Рамадан. Однако высокий спрос означает и рост цен.

Генеральный секретарь Марокканского союза оптовых рынков Абдулла Бахджа сообщил, что сектор выращивания томатов — показатель как развития сельского хозяйства королевства, так и ориентир конкурентоспособности.

По его словам, крупные монополисты со складами и отработанной транспортной логистикой влияют на ценообразование, поэтому многие, учитывая международный спрос, экспортируют помидоры.

Лидер продаж

Томат — первый по объему экспорта овощ в Марокко, а ежегодное производство оценивается примерно в 800 тысяч тонн, четверть из которого ориентирована на экспорт. За первые восемь месяцев 2020 года из королевства вывезли 342 тысячи тонн помидоров на четыре млрд дирхамов (более млрд долларов).

В течение сезона 2019–2020 годов экспортировали 567 тысяч тонн марокканских помидоров. Сейчас увеличиваются продажи на международном рынке. Королевство поставляет томаты Европе, РФ, Южной Америке и африканским странам.

Причем в 2020-м Рабат возглавил список экспортеров в Испанию, поскольку увеличил вывоз до 307% за последние 10 лет. Европейские СМИ уточняли, что Мадрид потерял 30% продаж в ЕС из-за марокканских поставок по низким ценам.

Производство без конкуренции

Экономический аналитик Абдель Наби Абу Аль-Араб сообщил, что королевство выделило больше площадей для высадки и улучшило места хранения, чем увеличило производительность томатов.

По информации Минсельхоза Марокко, к 31 декабря 2020 года засеяли более 100 тысяч гектаров, из которых почти десять выделили под помидоры. Рабат хочет удовлетворить потребности внутреннего рынка в летний сезон и увеличить экспорт в апреле–июне.

Еще королевство снизило таможенные пошлины, сделав цены на египетский кунжут и миндаль низкими, а на зерно и бобовые — стабильными. Но на покупательной способности граждан неблагоприятно сказалась пандемия коронавируса.

Если сравнивать с предыдущими годами, то сейчас во время месяца обязательного поста приток покупателей значительно сократился, несмотря на все разнообразие и изобилие. Некоторые поставщики использовали популярность Рамадана, чтобы поднять цены, а другие — чтобы пропустить контрабандные товары.

Так, стратегические сельскохозяйственные программы уже помогли Марокко повысить национальную конкурентоспособность. Местные жители довольствуются овощами и устойчивыми ценами, но не в Рамадан, поскольку в связи обычаями и традициями спрос на продукты увеличивается.

 

марокко
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