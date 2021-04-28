Киев, 28 апреля. Закрытие школ и уничтожение монументов героям Великой Отечественной войны направлены на разрушение украинской государственности, заявил киевский политик Андрей Лесик.

Руководитель харьковского отделения партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» уверен, что ликвидация системы образования и переписывание истории были приказаны киевскому руководству извне. Их цель заключается в уничтожении Украины как государства.

«Наша политическая сила сегодня направлена на уничтожение, на закрытие школ и универсистов, в стремлении получить какие-то копейки, крохи. На самом деле идет полное переписывание истории. Сейчас нашей страной руководят извне. И перед нашим руководством поставили задачу уничтожить такое государство, как Украина, уничтожить его государственность, уничтожить историю», — заявил Лесик.

Ранее первый украинский президент Леонид Кравчук назвал ключевое условие для достижения компромисса между Россией и Украиной. По его мнению, диалог будет возможен только тогда, когда Москва «возродит Донбасс».