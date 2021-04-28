В Крыму высказались относительно судьбы Токаева на посту президента Казахстана

Восточная политика остается «восточной», несмотря на смену эпох и поколений, являясь все столь же загадочной, как и сотни лет назад. Об этом в интервью ФАН заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 28 апреля передал своему преемнику Касым-Жомарту Токаеву пост председателя Ассамблеи народа Казахстана. Елбасы назвал это серьезным шагом, который подтвердил его выбор, сделанный в 2019 году — именно тогда Токаев занял высшую позицию в Казахстанском государстве. После ухода в отставку два года назад Назарбаев сохранил за собой несколько других ключевых должностей, в частности, пост председателя правящей партии «Нур Отан» и главы Совета безопасности страны.

По словам Джараллы, перед нами два варианта развития ситуации: причем невозможно сказать, какой из них окажется наиболее реалистичен, в силу того, что «большая часть событий происходит за кулисами».

«Если говорить о самом событии, то это однозначный сигнал того, что в Казахстане завершается транзит власти, — заметил политолог. — Назарбаев убедился в верности своего выбора. Токаев оказался верным ему человеком, который умело поддерживает равновесие политической системы, поддерживает и гарантирует положение прежних групп влияния».

Разумеется, добавил эксперт, за прошедшее время возникали некоторые «шероховатости». В частности, он вспомнил про «резкие шаги» президента страны в отношении дочери его предшественника Дариги Назарбаевой, которая занимает пост руководителя сената парламента Казахстана.

akorda.kz / Официальный сайт президента республики Казахстан

«Однако почти все осведомленные понимали, что место имел вопрос престижа: Назарбаева предприняла несколько нетактичных шагов в отношении президента, которые подвергали сомнению его статус, и Токаев это пресек, — сказал собеседник ФАН. — Впрочем, элитами это было воспринято даже позитивно».

Джаралла подчеркнул, что при новом президенте Казахстан сохранил «самую главную ценность на постсоветском пространстве» — стабильность, что было достаточно сложно в условиях перехода власти от одного лидера, «практически сформировавшего это государство», к другому.