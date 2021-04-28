Основатель «Музея Новороссии» объяснил, почему Украина находится в «депрессивной яме»

Санкт-Петербург, 28 апреля. Украина находится в глубокой депрессивной яме с политическими фриками, которые манипулируют массами, заявил основатель «Музея Новороссии» в России Герман Владимиров.

Основатель единственного в России «Музея Новороссии», автор интернет-проекта «Россия и Мы» Герман Владимиров в рамках пресс-конференции Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот» на тему «Тупик Зеленского: сможет ли Украина получить поддержку США в Донбассе» назвал государство витриной политических фриков, задача которых сводится к манипулированию массами.

«Украина находится в глубокой депрессивной яме. По поводу патриотизма: если взять наш и украинский, то там учат нападать, а у нас — защищать. Несчастных 2% националистов победили на Майдане. Это, конечно, победа денег, западных политтехнологов, и на тот момент проигрыш России», — утверждает Владимиров.

Эксперт заявил, что Россия должна относиться к происходящему на Украине сейчас очень серьезно, держа руку на пульсе и не допуская того, что там на данный момент происходит.

«Это очень размытый вопрос, на него так сразу не ответить, потому что разрушенные судьбы, семьи — это все заслуга западных кураторов и власти, которая пришла незаконно», — заключил он.

При этом в ЛНР ранее доктор философских наук, историк Виталий Даренский озвучил условие завершения гражданской войны в Донбассе. По мнению эксперта, конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Киев не прекратит террор мирных жителей на юго-востоке страны.