Бесстрашные люди подбираются к кратеру ожившего вулкана

Последние несколько дней фонтаны лавы вырываются из кратера в воздух более чем на 50 метров – это абсолютный рекорд за время активности вулкана, извержение которого началось 13 апреля. Тогда же в горе образовались семь трещин, через которые и просачивается ярко-красная лава.

Вулкан Фаградальсфьядль спал почти шесть тысяч лет, а на полуострове Рейкьянес, по некоторым данным, не было извержений около 900 лет. За это время жители полуострова словно потеряли страх и смело подбираются к самым истокам раскаленного действа.