Тунис и Алжир разрабатывают стратегию сотрудничества в области туризма

Тунис, 28 апреля. Североафриканское государство и Алжир готовят совместную стратегию сотрудничества в области туризма через рабочие комитеты.

Число алжирских отдыхающих, прибывших в Тунис за несколько месяцев до вспышки коронавируса, превысило 5 миллионов человек. Стремление граждан путешествовать побудило власти обеих стран запустить проект сотрудничества в этой сфере.

Стратегия направлена на предложение и разработку программ двустороннего партнерства в области туризма и традиционных отраслей, и путей их развития в двух странах в свете увеличения потока путешественников.

Вчера, 27 апреля, во время телеконференции министр туризма Туниса Хабиб Аммар и его алжирский коллега Мухаммад Али Бугази договорились о сотрудничестве.

Аммар подтвердил намерение и впредь добиваться укрепления двусторонних отношений с Алжиром на всех уровнях и достижения дальнейших успехов на пути экономической интеграции, учитывая прочность политических, дипломатических и исторических контактов.

Министерство туризма Туниса разработало план действий по оживлению сектора, направленный на обеспечение восстановления отрасли после коронавируса.