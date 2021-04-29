Риэлтор Силантьев рассказал, как проверить застройщика перед покупкой квартиры

Покупка квартиры в строящемся или еще только запланированном к строительству доме — возможность сэкономить деньги. Однако такая покупка несет серьезные риски, поскольку покупатель получает не желаемый объект, а лишь обещание от застройщика. В такой ситуации остается уповать лишь на добросовестность компании. Между тем случаев, когда покупатели квартиры в строящемся доме оказывались и без объекта недвижимости, и без денег, становится все больше. Риэлтор Алексей Силантьев рассказал ФАН, как проверить застройщика перед покупкой первичного жилья.
Подозрительная цена
По словам риэлтора, стоит обращать внимание на цену квартиры. Если цена слишком низкая, то это должно вызывать подозрения. Однако определить, низкая цена или нет, могут немногие, поэтому стоит обратиться за помощью к специалистам.
«Люди зачастую ошибаются: считают, что цена низкая, обращаются к риэлторам, а мы выясняем, что цена нормальная. Или, наоборот, они думают, что нормальная, а мы выясняем, что низкая. Низкая цена — это всегда подозрительно», — заявил специалист.
Риэлтор отметил, что профессионалы называют «первичкой» квартиры, которых юридически в Росреестре еще не существует. В этом случае покупатель получает обещание, что когда-то эту квартиру построят.
Силантьев напомнил, что ранее были случаи, когда на одну и ту же квартиру претендовали сразу несколько дольщиков. Сейчас это запрещено законодательно, но находятся застройщики, которые пытаются обойти запрет.
Претензии и иски
Перед покупкой квартиры риэлтор рекомендовал проверять, нет ли у застройщика проблем с законом или не жалуются ли на него клиенты.
«В базе арбитражного суда можно проверить, какие иски получал застройщик. Как правило, у любого крупного застройщика есть иски, но надо смотреть, что это за дела. Если это связано с тем, что у дольщиков появляются претензии к срокам сдачи или есть претензии у государства, то это должно насторожить», — объяснил Силантьев.
Когда информация уже попадает в СМИ, это значит, что компания уже трещит по швам. Зачастую проблемы у компании появляются минимум за полгода, все это время на сайте арбитражного суда копятся иски, а затем негатив выливается в СМИ.
«Один из признаков проблем — когда вдруг компания начинает агрессивную рекламу. Как правило, это признак агонии. Компании стараются скрыть проблемы, начинают активно рекламироваться, поскольку владельцы компании понимают, что им нужны деньги», — добавил риэлтор.
Негативные отзывы
Также Силаньтев рассказал, нужно ли доверять отзывам о застройщике в Сети. По словам специалиста, на негативные отзывы стоит обращать внимание, но читать их внимательно и отделять эмоции от сути.
«Негативным отзывам стоит доверять, положительным отзывам — нет. Но отзывы надо читать, отделять эмоции от реальной информации. Компания может сдавать все вовремя, но покупатели получают жилье с недоделками и потом пишут негативные отзывы», — подчеркнул собеседник ФАН.
Силантьев дал совет тем, кто собирается приобретать недвижимость. Риэлтор предупредил, что сделки с «первичкой» всегда сопровождаются рисками, хотя цена на новые квартиры и привлекает покупателей.
«Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Я бы очень рекомендовал относиться к своим деньгам бережно и покупать что-то на «вторичке», чем рисковать последними деньгами на «первичке», — заключил Силантьев.
Ранее специалисты Dominfo.ru назвали топ-7 возможных рисков лишиться купленной квартиры. Эксперты составили рейтинг причин, по которым такие квартиры чаще всего оказываются юридически «грязными».