Риэлтор Силантьев рассказал, как проверить застройщика перед покупкой квартиры

Покупка квартиры в строящемся или еще только запланированном к строительству доме — возможность сэкономить деньги. Однако такая покупка несет серьезные риски, поскольку покупатель получает не желаемый объект, а лишь обещание от застройщика. В такой ситуации остается уповать лишь на добросовестность компании. Между тем случаев, когда покупатели квартиры в строящемся доме оказывались и без объекта недвижимости, и без денег, становится все больше. Риэлтор Алексей Силантьев рассказал ФАН, как проверить застройщика перед покупкой первичного жилья.

Подозрительная цена

Невские Новости /

По словам риэлтора, стоит обращать внимание на цену квартиры. Если цена слишком низкая, то это должно вызывать подозрения. Однако определить, низкая цена или нет, могут немногие, поэтому стоит обратиться за помощью к специалистам.

«Люди зачастую ошибаются: считают, что цена низкая, обращаются к риэлторам, а мы выясняем, что цена нормальная. Или, наоборот, они думают, что нормальная, а мы выясняем, что низкая. Низкая цена — это всегда подозрительно», — заявил специалист.

Риэлтор отметил, что профессионалы называют «первичкой» квартиры, которых юридически в Росреестре еще не существует. В этом случае покупатель получает обещание, что когда-то эту квартиру построят.

Силантьев напомнил, что ранее были случаи, когда на одну и ту же квартиру претендовали сразу несколько дольщиков. Сейчас это запрещено законодательно, но находятся застройщики, которые пытаются обойти запрет.

Претензии и иски

Невские Новости / Степан Яцко

Перед покупкой квартиры риэлтор рекомендовал проверять, нет ли у застройщика проблем с законом или не жалуются ли на него клиенты.

«В базе арбитражного суда можно проверить, какие иски получал застройщик. Как правило, у любого крупного застройщика есть иски, но надо смотреть, что это за дела. Если это связано с тем, что у дольщиков появляются претензии к срокам сдачи или есть претензии у государства, то это должно насторожить», — объяснил Силантьев.

Когда информация уже попадает в СМИ, это значит, что компания уже трещит по швам. Зачастую проблемы у компании появляются минимум за полгода, все это время на сайте арбитражного суда копятся иски, а затем негатив выливается в СМИ.

«Один из признаков проблем — когда вдруг компания начинает агрессивную рекламу. Как правило, это признак агонии. Компании стараются скрыть проблемы, начинают активно рекламироваться, поскольку владельцы компании понимают, что им нужны деньги», — добавил риэлтор.

Негативные отзывы

ФБА «Экономика сегодня» . /

Также Силаньтев рассказал, нужно ли доверять отзывам о застройщике в Сети. По словам специалиста, на негативные отзывы стоит обращать внимание, но читать их внимательно и отделять эмоции от сути.

«Негативным отзывам стоит доверять, положительным отзывам — нет. Но отзывы надо читать, отделять эмоции от реальной информации. Компания может сдавать все вовремя, но покупатели получают жилье с недоделками и потом пишут негативные отзывы», — подчеркнул собеседник ФАН.

Силантьев дал совет тем, кто собирается приобретать недвижимость. Риэлтор предупредил, что сделки с «первичкой» всегда сопровождаются рисками, хотя цена на новые квартиры и привлекает покупателей.

«Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Я бы очень рекомендовал относиться к своим деньгам бережно и покупать что-то на «вторичке», чем рисковать последними деньгами на «первичке», — заключил Силантьев.

Ранее специалисты Dominfo.ru назвали топ-7 возможных рисков лишиться купленной квартиры. Эксперты составили рейтинг причин, по которым такие квартиры чаще всего оказываются юридически «грязными».