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Депутат Перминов рассказал о темпах газификации в Ленобласти

Общество
Депутат Перминов рассказал о темпах газификации в Ленобласти
Федеральное агентство новостей  / 

Санкт-Петербург, 28 апреля. В ходе онлайн-эфира ФАН и Медиагруппы «Патриот» депутат заксобрания Ленинградской области, руководитель фракции «Справедливая Россия» Александр Перминов рассказал, как проходит газификация в регионе.

«В этом году была разработана концепция и подписано соглашение с «Газпромом» о том, чтобы усилить работу по газификации Ленобласти. Сейчас область газифицирована на 69%, остается еще порядка 30%. Программа этого года — а это цифра в миллиард рублей — расписана по точечным объектам, в ряде районов уже сейчас ведется работа по газификации», — рассказал политик.

По его словам, в период до 2025 года «Газпром» намерен вложить в реализацию программы около 31 миллиарда рублей.

«Потребление, существующее в стране, может в разы увеличить и прибыль. Для этого нужно развить соответствующую инфраструктуру и убрать все препоны, связанные с администрированием этого процесса», — отметил эксперт.

Перминов подчеркнул, что владельцы земельных участков, в частности дачных, ничем не отличаются от других потребителей и должны иметь такую же возможность пользоваться газом в условиях платежеспособности.

«Есть ключевой показатель — рост объема газа, потребленного сельским населением. Можно провести трубу к населенному пункту, а дальше должно быть уже внутреннее распределение, взятое на себя, например, муниципальным образованием», — заключил депутат.

Перминов подытожил, что вопрос газификации — проблема обобщенная, которую регионы и города должны решать совместно. А граждане Российской Федерации должны получать возможности и услуги, одинаковые для любой территории проживания.

россия газпром ленинградская область газификация
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