Бананы и лук могут оказались полезны для психического здоровья человека

Гилдфорд, 28 апреля. Вещества галактолигосахариды, содержащиеся в луке, бананах и других продуктах, могут улучшить настроение человека. Кроме того, они полезны для кишечника.

Специалисты из Университета Суррея в Великобритании составили список продуктов, которые оказывают положительное воздействие на психику человека. Результаты научного исследования их свойств были представлены в статье, опубликованной на сайте MedicalXpress.

В результате анализа выяснилось, что наиболее полезными для психики являются банан, лук, чеснок и некоторые молочные продукты. Оздоравливающий эффект связан с пребиотическими галактолигосахаридами — питательными веществами, поддерживающими здоровую микрофлору организма.

Свойства продуктов были проверены экспериментально. Так, группа добровольцев была поделена на две части: одни получали полезные вещества, другие — плацебо. Участники эксперимента описывали свое самочувствие в специальном опроснике, в котором, помимо прочего, имелись вопросы о настроении и уровне тревожности.

Анализ результатов исследования показал, что употребление галактолигосахаридов способствует улучшению психического здоровья и снижению частоты возникновения тревожных состояний. Также это вещество положительно влияет на микрофлору кишечника.

Ранее ученые из Бразилии определили продукты, употребление которых может вызвать сильную головную боль. Одним из основных источников недуга стал арбуз.