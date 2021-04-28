Украинский политолог призвал Киев не рассчитывать на военную помощь США

Киев, 28 апреля. Американская военная помощь Украине не окажет существенного влияния на стратегический баланс сил, считает украинский эксперт Андрей Золотарев.

Как сообщает РИА Новости, руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» высказал предположение, что военные поставки из США не смогут оказать влияние на стратегический баланс сил в регионе. Это, в свою очередь, означает, что Киеву не следует рассчитывать на помощь американцев.

«Украина не получит ничего из того, что могло бы повлиять на стратегический баланс сил. Ну снова подбросят нам резиновых лодок, что-нибудь на манер (противотанковых комплексов — Прим. ред.) Javelin. То есть, те виды вооружения, которые не влияют на баланс», — сказал украинский политолог.

По мнению Золотарева, максимум, что может получить Киев от США, так это снаряжение, экипировку и транспортные средства. Рассчитывать на боевые самолеты, ударные системы или высокоточное оружие украинским властям не стоит.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киеву нет смысла рассчитывать на военную помощь из Вашингтона.