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Австралийские ученые зафиксировали рост скорости океанических течений

Наука
Австралийские ученые зафиксировали рост скорости океанических течений
pixabay.com

Канберра, 28 апреля. Результаты анализа данных со спутников указали на изменение скорости течения воды в океане. Она растет быстрыми темпами, утверждают ученые.

Специалисты Австралийского национального университета в Канберре изучили показатели скорости океанических течений, основываясь на данных со спутников. Информация собиралась в течение трех лет. Результаты научного исследования были опубликованы в издании Nature Climate Change.

Ученые утверждают, что ими были обнаружены изменения в распределении и силе океанических водоворотов. Ранее подобные изменения не наблюдались. Большая часть из них была замечена в южных водах планеты, что влияет на скорость поглощения океаном тепла и углерода. Авторы исследования указывают на то, что водовороты не учитываются при составлении прогнозов глобального потепления, несмотря на большую роль таких явлений в планетарном климате. Согласно результатам анализа, скорость водоворотов увеличилась на 5% в течение последних десяти лет.

Ранее ученые из Норвегии определили период образования континентальной коры Земли. Как утверждают исследователи, этот процесс начался около 3,7 миллиарда лет назад, что на 500 миллионов лет раньше, чем предполагалось.

океан исследование скорость течение
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