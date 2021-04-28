Сенатор оценил проблему газификации Амурской области

Благовещенск, 28 апреля. Сенатор от Амурской области Иван Абрамов рассказал о планах газификации региона в ходе пресс-конференции Федерального агентства новостей (ФАН) и Медиагруппы «Патриот».

Эксперты обсудили насущные вопросы, связанные с подачей голубого топлива в российские регионы. Чиновник напомнил о пятилетней программе газификации, рассказав об основной проблеме. По его словам, исторически в области отсутствуют месторождения газа.

Также Абрамов ответил на вопрос об объемах финансирования программы газификации Дальнего Востока.

«2,1 миллиарда (рублей. — Прим. ФАН) выделяет «Газпром», 2,8 — наш бюджет», — заявил сенатор.

При осуществлении планов необходимо учитывать топливно-энергетические балансы в регионах, уверен Абрамов, добавляя, что каждый субъект России должен оценить свои балансы. Он также напомнил о проекте строительства канатной дороги, которая не имеет аналогов в мире.

Газификация Московской области, как ранее стало известно журналистам, может завершиться раньше 2030 года. Такое заявление сделал гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Под полной газификацией страны подразумевается стопроцентная технологически возможная. В переводе на число домохозяйств и потенциальных потребителей это примерно 83%, поскольку есть отдаленные районы, куда вести газ экономически невыгодно, цитирует «ФедералПресс» директора Фонда энергетического развития, эксперта по энергетике Сергея Пикина.