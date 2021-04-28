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Эфир: Газификация России. Как россиянам получить свой газ?

Весь мир
Эфир: Газификация России. Как россиянам получить свой газ?
pixabay.com  / 

В среду, 28 апреля, в 15:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Газификация России. Как россиянам получить свой газ?».

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил подготовить план газификации жилых домов в населенных пунктах. Он отметил, что в процессе газификации люди не должны платить за подводку газа к границе участка. Над решением этой проблемы активно работает правительство. Концепцию газификации страны обещали подписать до середины года.

В рамках эфира журналисты ФАН и приглашенные специалисты обсудили проблему газификации России. Как так получилось, что граждане страны, являющейся одним из лидеров по экспорту голубого топлива, не могут получить его в свои дома? Гости в студии рассказали, как правительство собирается выполнять поручение президента и почему главе государства пришлось лично обратить внимание на эту проблему.

Участниками пресс-конференции стали депутат заксобрания Ленобласти Александр Перминов, депутат Госдумы Алексей Канаев, сенатор Иван Абрамов.

россия газ газификация газоснабжение
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