Контактные линзы в ближайшем будущем могут прийти на смену смартфону

Оттава, 28 апреля. Смартфон в ближайшем будущем могут заменить контактными линзами. Такой прогноз сделал специалист из канадского Университета МакГилла Бишах Рут.

По его словам, в Гонконгском университете науки и технологий разработали прототип контактной линзы, способной непрерывно отслеживать изменения внутриглазного давления. Такая разработка может быть полезна для людей с глаукомой.

Кроме того, существуют линзы, работающие как солнцезащитные очки-вставки. Они реагируют на изменение интенсивности света вокруг. Наряду с этим в Калифорнии сейчас занимаются созданием контактных линз со встроенным ЖК-дисплеем, который сможет отображать разную информацию, в том числе телефонные уведомления или маршруты на карте.

Британский офтальмолог ранее рассказал об опасности ношения контактных линз во время принятия душа. По его словам, это может негативно повлиять на здоровье органов зрения.