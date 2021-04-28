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Британские медики доказали эффективность первого компонента вакцин от COVID-19

Общество
Британские медики доказали эффективность первого компонента вакцин от COVID-19
pixabay.com  /  whitesession

Лондон, 28 апреля. Прививка первой дозой вакцины против коронавируса почти наполовину снижает возможность передачи инфекции от зараженных людей.

Об этом говорят исследования британской правительственной службы общественного здравоохранения Public Health England. Так, вероятность передачи COVID-19 снижалась на 38–49%, когда люди были привиты первой дозой препарата.

В экспериментах приняли участие американская компания Pfizer и британско-шведская AstraZeneca. По словам главы британского Минздрава Мэтта Хэнкока, исследование наглядно демонстрирует, что вакцины на самом деле снижают передачу SARS-CoV-2.

Ранее врачи оценили влияние алкоголя на эффективность вакцинации от коронавирусной инфекции. Употребление спиртосодержащих напитков сверх нормы после прохождения процедуры подавляет иммунную систему и ослабляет положительный эффект.

вакцина пандемия коронавирус
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